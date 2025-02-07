Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: ''Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak''

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 28. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında (EMITT), 2025 yaz sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

5 Şubat Çarşamba günü İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılışı yapılan 28. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına katılan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Turizm Master Eylem Planı ile 2025 turizm sezonu beklentilerini anlattı. Başkan Tamer Mandalinci, Bodrum’un doğal güzellikleri, tarihi yapısı ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgiler verirken bölge turizmi için yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Bodrum, Akdeniz havzasında doğal güzellikleri ile akıllarda yer etmiş ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir kenttir. Doğal, kültürel, ekonomik zenginliklerinin yanı sıra hem dünyada hem de ülkemizde tanınan son derece önemli bir turizm destinasyonudur. Yerel yönetimler, turizm endüstrisinin bütün aktörleri ve Bodrumlular olarak bu kentin turizm potansiyelini artırmak sorumluluğumuzdur. Bu fuarlarla beraber Bodrum’umuzun marka değerini hatırlatmaya katkıda bulunmak ve bölgemize gelen turistlerin sayısını artırmak için çalışmalarımızı büyük bir özveri ile sürdürüyoruz" dedi.





Bodrum Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalarla yılın 12 ayına yayılan bir turizm faaliyeti yürütmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Mandalinci, Bodrum Turizm Master Eylem Planı ile ilgili olarak, "Bodrum Turizm Master Eylem Planıyla turizm endüstrisi aktörlerinin bir arada, ortak akılla karar almasını sağlayacak Bodrum Turizm Koridorlarıyla bütüncül ve koordineli yönetim konusunda örnek bir vizyonu kısa sürede hayata geçireceğiz. Özellikle yaz ve kış koridoru olarak bunu ikiye bölmüş durumdayız. Yaz koridorunda İki Yaka Kültür Festivali, Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, Bodrum Cup gibi etkinliklerimiz yer alıyor. Yaz koridorunda çok ciddi bir sirkülasyonumuz var ancak biz kış koridoru da oluşturarak özellikle gastronomi alanında Mandalin Festivalinde, Ot Festivalinde, kongre turizminde Bodrum’u sadece yaz turizmine bağlı kalmadan yılın 12 aya yayarak yönetmek ve ülkemize katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Dünyanın göz bebeği Bodrum"

Başkan Mandalinci, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ’Dünya Kenti Muğla’ vizyonunun Muğla’ya çok yakıştığını belirterek, "Bu bölge dünyanın göz bebeği, çekim noktasıdır. Muğla’mızın on üç ilçesi birbirinden güzel değerlere ve turistik yörelere sahip. Bodrum, bunların en önemli halkalarından biridir. Bu kapsamda bizler, ‘dünyanın göz bebeği Bodrum’ anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geçmişten aldığımız bu mirası, geçmişimizin bizlere yüklediği tarihi sorumluluğu ve misyonu artırarak gelecek kuşaklara ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu nedenle kentimizin geleceği, turizm vizyonu ve kültürel mirasını tanıtmak ve hatırlatmak için EMITT fuarında yerimizi aldık" ifadelerini kullandı.



2025 turizm sezonu ile ilgili beklentilerini dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "2025 yılı turizm sezonundan çok umutluyuz. Rezervasyonlardan anlaşılıyor ki yurt dışı pazarında Bodrum yoğun bir ilgi görüyor. İngiltere’de gerçekleşen fuar da son derece iyi geçti. Bodrum’a direk uçuşların artması turizmimizi olumlu etkiliyor. Hem yerelde hem uluslararası arenada yoğun bir turizm sezonu bekliyoruz. Kentimizde turist sayısı daha yüksek bir potansiyele kavuşacak ve esnafımızın yüzünü gülecek" dedi.