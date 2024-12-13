Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: ''Hızlı çözümler üretmek için sahadayız''

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, saha çalışmaları kapsamında Dereköy, Koyunbaba ve Gümüşlük mahallelerini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci; Dereköy, Koyunbaba ve Gümüşlük mahallelerindeki saha çalışmalarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Başkan Mandalinci’ye Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve ilçe yönetimi, Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları ile meclis üyeleri, Gümüşlük Mahalle Muhtarı Zeki Pay, Dereköy Mahalle Muhtarı Cemal Akhan, Koyunbaba Mahalle Muhtarı Yılmaz Çinçik, Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi’nden ilgili birim personelleri eşlik etti.

Muhtarlık ziyareti ile başlayan saha çalışmasında Başkan Mandalinci, esnaf ve vatandaşları dinlerken muhtarlarla gelen talep, öneri ve şikayetleri inceledi. Başkan Tamer Mandalinci, Dereköy Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu İlkokulu’nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek Bodrum’daki eğitim olanakları ile ilgili sohbet etti. Geçtiğimiz hafta Bodrum’da yaşanan şiddetli yağış sebebiyle yaşanan olumsuzluklarla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu. Kalıcı çözümler yapılana kadar kısa vadeli çözümlerin ivedilikle hayata geçirilmesi konusunda ilgili müdürlere talimat verdi.

Başkan Mandalinci, Gümüşlük Pazar Yerinde de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek için devamlı sahada olduklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Gümüşlük Pazar Yerinin yeni projesinin hazırlandığı bilgisini paylaşarak çalışmaların 2025 yılı içerisinde başlaması için elinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi.