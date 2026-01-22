  1. Anasayfa
Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci Saha Ziyaretlerini Sürdürüyor

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kent genelinde sürdürdüğü saha ziyaretlerine Mazı ve Yeniköy (Karaova) mahalleleriyle devam etti.

Mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ederek çözüm sürecini hızlandırmak amacıyla saha programlarına devam eden Başkan Mandalinci, Mazı ve Yeniköy mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Mazıköy Mahalle Muhtarı Müjdat Yakar, Yeniköy Mahalle Muhtarı Mehmet Çengel, MUSKİ yetkilileri ve ilgili birim müdürlerinin katıldığı saha programında vatandaşlar tek tek dinlendi.

Mazı ve Yeniköy Mahallelerinde Kapsamlı İnceleme

Alt yapıdan çevre düzenlemelerine kadar pek çok başlığı içeren ziyaret programının ilk durağı, Yukarı Mazı’da yapımı süren Muhtarlık Binası oldu. Daha sonra Yukarı Mazı Pazar Alanı ziyaret edilerek mevcut durum yerinde değerlendirildi. Armutçuk Mevkii ve Aşağı Mazı’daki saha incelemelerinin ardından Başkan Mandalinci, Yeniköy Mahallesi’nde yapılması planlanan halı saha ve sosyal tesis için uygun alanlarda incelemelerde bulundu. Ziyaretler sırasında mahalle sakinlerinin talepler ve önerileri de dinlendi, gerekli takip işlemleri için ilgili birimlere talimat verildi.

Başkan Mandalinci: “Sahada Olmaya Devam Edeceğiz.”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, gerçekleştirilen saha çalışmaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Kentimizin her noktasında saha ziyaretlerimize devam ediyoruz. Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, mahalle muhtarlarımız ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içinde bölgemizin ihtiyaçlarına en hızlı ve etkili şekilde karşılık verecek planlamaları yapıyoruz. Mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinleyerek ihtiyaçlara hızlı çözümler üretmek için sahada olmaya devam edeceğiz.”

 

