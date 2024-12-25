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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, tepki çeken proje için Ankara’da

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, tepki çeken proje için Ankara’da
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, konumu itibariyle kente zarar vereceği değerlendirilen ve Bodrum halkının tepkisini çeken Turgutreis Sahil Güvenlik Liman Projesi ile ilgili Ankara’ya giderek üst düzey temaslarda bulundu.

23 Aralık Pazartesi günü Ankara’ya giderek temaslarda bulunan Başkan Tamer Mandalinci, Turgutreis Sahil Güvenlik Liman Projesi ile ilgili bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Mandalinci, ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’le TBMM’deki makamında bir araya geldi. CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici’nin de eşlik ettiği toplantıda proje ile ilgili çekinceler, vatandaşlar ve sivil toplum örgütlerinin hassasiyetleri dile getirildi. Bodrum’da yapılan çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, Bodrum’un ihtiyaçları ve mevcut sorunları hakkında çözüm önerileri sunuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile de makamında bir araya gelen Başkan Mandalinci, Turgutreis Sahil Güvenlik Liman Projesinin konumunun uygun olmadığı konusunda sivil toplum kuruluşları, turizmciler ve vatandaşlarla fikir birliği sağlandığını paylaştı. Başkan Mandalinci, projenin durdurulması ve daha uygun bir yer seçimi yapılması taleplerini de Bakan Uraloğlu’na iletti.

“Halkımızın talep ve beklentilerini üst düzey makamlara taşıyoruz”

Başkan Tamer Mandalinci, Turgutreis Sahil Güvenlik Liman Projesi ve üst düzey yöneticilerle yaptığı görüşmeler hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Turgutreis’te yapımı planlanan Sahil Güvenlik Liman Projesine ilişkin halkımızın ve turizmcilerimizin tepkisini Ankara’ya taşıdık. Ankara’daki temaslarımız dışında Muğla’ya gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da konu hakkında bilgi verdik. Dalaman Havalimanı’ndaki karşılama sırasında yaptığımız bilgilendirmede, halkımızın talep ve beklentilerinin en üst düzeyde duyulmasını sağladığımızı düşünüyorum. Projeye tamamen karşı değiliz ancak mevcut yer seçiminin tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Bu sorunun çözümü için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum’un doğru adımlarla geleceğini sağlam bir zemine oturtmak ve bölgenin sürdürülebilir kalkınması için görüşmelerini sürdürecek.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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