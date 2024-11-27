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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci ve Bakan Şimşek bir araya geldi

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci ve Bakan Şimşek bir araya geldi
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyaret etti.

Başkan Mandalinci, Bodrum Belediyesi’nin SGK ve vergi borçları dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bakanlıkta bir araya geldi. 

Başkan Mandalinci, toplantıda Bodrum Belediyesinin mevcut borçların mahsuplaşma ile ödenmesi için Bakan Şimşek’e gerekli çalışma raporlarını sundu.

Bakan Şimşek’ten gelen önerileri dikkatle dinleyen Başkan Tamer Mandalinci, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’i makamında ziyaret ederek belediyemizin vergi borçları hakkında verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Bakanımıza nazik ev sahipliği ve destekleri için teşekkür ederim” dedi.

Bakan Mehmet Şimşek’in kendilerini çok sıcak ve samimi şekilde karşıladığını ifade eden Başkan Mandalinci, görüşmenin kentin gelişimi ve ihtiyaçların ivedilikle giderilmesi için önemli bir görüşme olduğunu sözlerine ekledi. 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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