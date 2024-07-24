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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Yalıkavak pazaryeri çalışmalarını inceledi

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Yalıkavak pazaryeri çalışmalarını inceledi
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Yalıkavak Mahallesinde inşaatı devam eden Yalıkavak Kapalı Pazar Yerı ve Sosyal Etkinlik Alanında incelemelerde bulundu.

Saha ziyaretlerinin yanında Bodrum Belediyesi’nin farklı mahallelerde devam eden projelerini yerinde inceleyen Başkan Mandalinci, Yalıkavak Kapalı Pazar Yerı ve Sosyal Etkınlık Alanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Projenin detayları hakkında bilgi alan Başkan Mandalinci, pazar yerinin 2025 nisan ayında hizmete açılması için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Yalıkavak Mahallemize, Yalıkavaklılara ve Bodrum’da geçimini pazarcılıktan sağlayan pazarcı esnafımıza Yalıkavak Pazar Yerini hızlı bir şekilde yetiştireceğiz.” dedi.
Projenin tamamlanmasıyla balıkçıların tek bir noktada olacağını, otopark anlamında da bölgenin rahatlayarak Yalıkavak’ın modern bir pazar yerine kavuşacağını belirten Başkan Mandalinci, temel çalışmaların ağustos ayı sonunda tamamlanacağını, genel çalışmaların ise 2025 nisan ayında tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Yalıkavak pazaryeri çalışmalarını inceledi - Resim : 1

Proje detayları

Yalıkavak Mahallesinde inşaatı devam eden Yalıkavak Pazar Yeri Projesi; pazar alanı, otopark ve sosyal etkinlik alanı ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandı. Devam eden proje, bodrum kat ve zemin kattan oluşuyor.
Bodrum kat; otopark, teknik hacim, depo ve sarnıç fonksiyonlarını içerirken brüt inşaat alanı 5 bin metrekare. Bodrum genelinde yaşanan su problemine önlem olarak çatı suyunu toplayacak sarnıç ise yaklaşık 250 metreküp olacak şekilde tasarlandı. Otopark yaklaşık 100 araç kapasiteli olacak.

Zemin katta 280 metrekare alana sahip hizmet yapısı bulunuyor. 5 bin metrekarelik bir örtü sistemiyle gölgeleme alanı olacak Yalıkavak Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkınlık Alanının toplam inşaat alanı 10 bin metrekare.

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Yalıkavak pazaryeri çalışmalarını inceledi - Resim : 2

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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