  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, yenilenen havuzda gençlerle antrenman yaptı

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, yenilenen havuzda gençlerle antrenman yaptı

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, yenilenen havuzda gençlerle antrenman yaptı
Güncelleme:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yenilenen Binnaz Karakaya Kapalı Yüzme Havuzunda yüzücü gençlerle antrenman yaptı.

Yenileme çalışmalarının ardından geçtiğimiz ay hizmete giren Binnaz Karakaya Kapalı Yüzme Havuzunu ziyaret eden Başkan Tamer Mandalinci, Bodrum Yüzme İhtisas Kulübü sporcularının antrenmanına katıldı. Sporcularla birlikte havuzda Türk bayrağı açıp 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

“Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız”

Başkan Mandalinci yaptığı açıklamada, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda yüzücü kardeşlerimle birlikte güzel bir havuz antrenmanı yaptık. Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Bunu, sözde değil özde yaptığımız davranışlarla gösteriyoruz. Bugün de genç kardeşlerimle birlikte çok güzel bir antrenman yaptık. Biz, burada aslında Atatürk nesilleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Sporla, doğayla, Bodrum ile iç içe saygılı, ahlaklı, kültürlü gençlerin yetişmesine fırsat tanımaya gayret ediyoruz. Ben, genç kardeşlerime buradan verdiğim sözü tekrarlıyorum: Hangi spor branşında bizlere ihtiyaç varsa biz, o spor branşında tesisleşerek yarının sporcularını, yarının milli takım oyuncularını yaratmaya, Bodrum’dan çıkarmaya devam edeceğiz.” dedi.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Derbide çıkan kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler yorumladı Derbide çıkan kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler yorumladı Mahfi Eğilmez Dolar'ı 25 TL'ye düşürecek formülü açıkladı Mahfi Eğilmez Dolar'ı 25 TL'ye düşürecek formülü açıkladı Antalya'da 20 bin kişilik fener alayı Antalya'da 20 bin kişilik fener alayı Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri belli oldu Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri belli oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetti Dolar kıpırdamıyor, altın ve gümüş uçtu Dolar kıpırdamıyor, altın ve gümüş uçtu Edirne'de skandal: Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı Edirne'de skandal: Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı Ali Koç'un Dursun Özbek'e yanıtı sert oldu Ali Koç'un Dursun Özbek'e yanıtı sert oldu Erdoğan'dan ''sokak köpeği'' talimatı Erdoğan'dan ''sokak köpeği'' talimatı Dağların arasındaki ''yeşil cennet'' ziyaretçi akınına uğruyor Dağların arasındaki ''yeşil cennet'' ziyaretçi akınına uğruyor