  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: ''Yerinde tespit edip hızlı çözümler üretiyoruz''

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: ''Yerinde tespit edip hızlı çözümler üretiyoruz''

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: ''Yerinde tespit edip hızlı çözümler üretiyoruz''
Güncelleme:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci saha ziyaretlerine Çarşı ve Kumbahçe mahalleleri ile Türkkuyusu, Kale ve Atatürk caddelerinde devam etti.

“Mutlu Bir Bodrum İçin Çalışıyoruz” sloganıyla sürdürülen haftalık saha çalışmaları kapsamında Çarşı ve Kumbahçe mahalleleri ile Türkkuyusu, Kale ve Atatürk caddelerini ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci,  vatandaşlar ve esnaftan gelen talep, öneri ve şikâyetleri yerinde dinleyerek “Yerinde tespit edip, hızlı çözümler üretiyoruz” dedi.

Türkkuyusu ve Atatürk Caddesi sakinlerinin düzensiz göçmenlerden şikâyet etmesini değerlendiren Başkan Tamer Mandalinci, konunun takipçisi olacaklarını ve ilgili kurumlarla derhal iletişime geçerek çözüm üretilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Baca Denetimi Gerçekleştirildi

Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilen ziyarette bazı vatandaşların lokanta ve restoranların bacalarından çıkan koku ve dumandan rahatsız olduklarını iletmesi üzerine Başkan Mandalinci, zabıta ekiplerine sezon başında gerçekleştirdikleri denetimleri yeniden yapmaları talimatını verdi.

Atatürk Caddesi’nde şikâyete konu olan 10 işletmede denetim yapan zabıta ekipleri, 3 işletmenin “Sulu Baca Temizlendi Belgesi” aldığını ancak 7 işletmenin belgesi olmadığını tespit etti. Ekipler belgesi olmayan işletmelere, 14 günlük “İkaz Tutanağı” düzenlendi. Verilen süre içerisinde gereken temizliği yapıp belge almayan işletmelere, ilgili kanun maddesince cezai işlem uygulanacak.

Hız ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Düzenlemeler

Atatürk Caddesinde motosikletlerin hızlı kullanılmasından ve gelişi güzel park edilmesinden rahatsız olduklarını ifade eden cadde sakinlerine Başkan Tamer Mandalinci, ilgili birim müdürlerinin konuyu inceleyeceklerini ve ilgili kurumlarla diyalog kurarak çözüm üreteceklerini belirterek şöyle konuştu:

“Motosiklet kullanımında istatistiklere göre Muğla ili Türkiye’de birinci sırada. Doğaldır ki Bodrum’da da çeşitli nedenlerle motosiklet kullanımı oldukça fazla. Konunun çözümü için ilgili kurumlarla iş birliği içinde çözüm odaklı projeler üreteceğiz.  Yine kent genelinde önemli bir problem olan kaldırımlara gelişigüzel park edilen motosikletler ile ilgili olarak da çalışma yürütmekteyiz. Kent merkezinde oluşturacağımız “motosiklet park” için yer tespiti çalışmalarımız sürüyor; en kısa zamanda sonuçlandıracağız.”

Vatandaşların mahalle ve caddelerde çöp alım saatleri dışında çıkarttığı çöplerin yarattığı görüntü kirliliğinden ve kötü kokudan esnaf ve vatandaşların rahatsız olduklarını dile getirmesi üzerine Başkan Tamer Mandalinci, “Belediyenin çöp toplama saatleri yeniden düzenlenecek, şikâyetleri dikkate alarak çöplerin alım saatlerini sıklaştıracağız. Ancak vatandaşlarımızın da çöplerin çıkarılması, ayrıştırılması konusunda bilinçli davranması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yarımada genelinde   saha çalışmalarına devam edecek.  

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Orta Doğu'daki gerilim piyasaları altüst etti: Her şey düştü Orta Doğu'daki gerilim piyasaları altüst etti: Her şey düştü İngiltere alev alev: Protestolar ülke geneline yayılıyor İngiltere alev alev: Protestolar ülke geneline yayılıyor Öğrenciler rotayı yurt dışına çevirdi: Türkiye'den daha ucuz Öğrenciler rotayı yurt dışına çevirdi: Türkiye'den daha ucuz Sokak ortasında babasını öldürdü Sokak ortasında babasını öldürdü Yeşil altın hasadı başladı: Kilosu 62 TL Yeşil altın hasadı başladı: Kilosu 62 TL Ankara'da tarihi takas operasyonu: Dizilere konu olan hikaye gerçek oldu Ankara'da tarihi takas operasyonu: Dizilere konu olan hikaye gerçek oldu ''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı ''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı 3 kadına ''yan masa'' tacizi: Şampanyayı kabul etmeyince başlarına gelmeyen kalmadı 3 kadına ''yan masa'' tacizi: Şampanyayı kabul etmeyince başlarına gelmeyen kalmadı Instagram yasağı sonrası AK Parti'ye kötü haber Instagram yasağı sonrası AK Parti'ye kötü haber Bursa'da korkutan deprem Bursa'da korkutan deprem
İstanbulluların gözde tatil yeri tıklım tıklım: Nüfus 33 binden 350 bine çıktı İstanbulluların gözde tatil yeri tıklım tıklım: Nüfus 33 binden 350 bine çıktı Akaryakıtta tabela değişiyor: 1 lira 73 kuruş indirim yolda Akaryakıtta tabela değişiyor: 1 lira 73 kuruş indirim yolda Meteoroloji kötü haberi verdi: Bunaltan sıcaklar geri dönüyor Meteoroloji kötü haberi verdi: Bunaltan sıcaklar geri dönüyor Ehliyet sınavı sil baştan: Süre uzadı, park manevrası değişti Ehliyet sınavı sil baştan: Süre uzadı, park manevrası değişti Gereği yapıldı: Meyhanede 3 kadına kabusu yaşatanlar yakalandı Gereği yapıldı: Meyhanede 3 kadına kabusu yaşatanlar yakalandı Mahfi Eğilmez'den ''facia'' uyarısı: ''Türkiye buna katlanamaz'' deyip formülü verdi Mahfi Eğilmez'den ''facia'' uyarısı: ''Türkiye buna katlanamaz'' deyip formülü verdi Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den büyük başarı: Finale yükseldi Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den büyük başarı: Finale yükseldi Tartıştığı kardeşine acımadı: Sokak ortasında silahla vurdu Tartıştığı kardeşine acımadı: Sokak ortasında silahla vurdu Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Ücretsiz olarak tek tıkla öğrenin Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Ücretsiz olarak tek tıkla öğrenin 83'lük delikanlı Karadeniz açıklarında gözden kayboluyor; onu gören telefona sarılıyor 83'lük delikanlı Karadeniz açıklarında gözden kayboluyor; onu gören telefona sarılıyor