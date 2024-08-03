Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: ''Yerinde tespit edip hızlı çözümler üretiyoruz''

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci saha ziyaretlerine Çarşı ve Kumbahçe mahalleleri ile Türkkuyusu, Kale ve Atatürk caddelerinde devam etti.

“Mutlu Bir Bodrum İçin Çalışıyoruz” sloganıyla sürdürülen haftalık saha çalışmaları kapsamında Çarşı ve Kumbahçe mahalleleri ile Türkkuyusu, Kale ve Atatürk caddelerini ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, vatandaşlar ve esnaftan gelen talep, öneri ve şikâyetleri yerinde dinleyerek “Yerinde tespit edip, hızlı çözümler üretiyoruz” dedi.

Türkkuyusu ve Atatürk Caddesi sakinlerinin düzensiz göçmenlerden şikâyet etmesini değerlendiren Başkan Tamer Mandalinci, konunun takipçisi olacaklarını ve ilgili kurumlarla derhal iletişime geçerek çözüm üretilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Baca Denetimi Gerçekleştirildi

Atatürk Caddesi’nde gerçekleştirilen ziyarette bazı vatandaşların lokanta ve restoranların bacalarından çıkan koku ve dumandan rahatsız olduklarını iletmesi üzerine Başkan Mandalinci, zabıta ekiplerine sezon başında gerçekleştirdikleri denetimleri yeniden yapmaları talimatını verdi.

Atatürk Caddesi’nde şikâyete konu olan 10 işletmede denetim yapan zabıta ekipleri, 3 işletmenin “Sulu Baca Temizlendi Belgesi” aldığını ancak 7 işletmenin belgesi olmadığını tespit etti. Ekipler belgesi olmayan işletmelere, 14 günlük “İkaz Tutanağı” düzenlendi. Verilen süre içerisinde gereken temizliği yapıp belge almayan işletmelere, ilgili kanun maddesince cezai işlem uygulanacak.

Hız ve Görüntü Kirliliğine Yönelik Düzenlemeler

Atatürk Caddesinde motosikletlerin hızlı kullanılmasından ve gelişi güzel park edilmesinden rahatsız olduklarını ifade eden cadde sakinlerine Başkan Tamer Mandalinci, ilgili birim müdürlerinin konuyu inceleyeceklerini ve ilgili kurumlarla diyalog kurarak çözüm üreteceklerini belirterek şöyle konuştu:

“Motosiklet kullanımında istatistiklere göre Muğla ili Türkiye’de birinci sırada. Doğaldır ki Bodrum’da da çeşitli nedenlerle motosiklet kullanımı oldukça fazla. Konunun çözümü için ilgili kurumlarla iş birliği içinde çözüm odaklı projeler üreteceğiz. Yine kent genelinde önemli bir problem olan kaldırımlara gelişigüzel park edilen motosikletler ile ilgili olarak da çalışma yürütmekteyiz. Kent merkezinde oluşturacağımız “motosiklet park” için yer tespiti çalışmalarımız sürüyor; en kısa zamanda sonuçlandıracağız.”

Vatandaşların mahalle ve caddelerde çöp alım saatleri dışında çıkarttığı çöplerin yarattığı görüntü kirliliğinden ve kötü kokudan esnaf ve vatandaşların rahatsız olduklarını dile getirmesi üzerine Başkan Tamer Mandalinci, “Belediyenin çöp toplama saatleri yeniden düzenlenecek, şikâyetleri dikkate alarak çöplerin alım saatlerini sıklaştıracağız. Ancak vatandaşlarımızın da çöplerin çıkarılması, ayrıştırılması konusunda bilinçli davranması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yarımada genelinde saha çalışmalarına devam edecek.