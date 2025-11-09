  1. Anasayfa
Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci’den 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne Özel Mesaj

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yılında bir mesaj yayımladı.

“Tarihimizin en aydınlık sayfasına inancını ve aklını rehber kılarak bağımsızlık mührünü vuran bir liderin mirasçısıyız. Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca bir ulusun kurtarıcısı değil, düşüncenin, cesaretin ve özgürlüğün en yalın halidir. O, teslim alınmak istenen bir halktan onurlu bir millet yaratan aklın adıdır. Onun önderliğinde kazanılan zaferler bir zihniyetin dönüşümüdür. O zaferle birlikte Türk milleti bağımsızlığını, kimliğini ve geleceğini yeniden inşa etmiştir.

Bugün nefes aldığımız her özgürlük, onun öngörüsünün ve dirayetinin eseridir. O, yalnızca bir ülkeyi değil, bir fikri kurmuştur. Aklın ve bilimin ışığında, eşit ve özgür bir yurtta yaşamak fikrini. Bizler, o fikrin bugünkü nöbetçileriyiz. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet, bir dönemin kapanıp bir çağın açılmasıdır. Eğitimden sanata, hukuktan bilime uzanan devrimlerle çağdaşlaşmanın temelleri atılmış; kadınların, gençlerin ve tüm yurttaşların eşitliği güvence altına alınmıştır. Bugün hala yolumuzu aydınlatan bu fikir her neslin yeniden ve yeniden sahiplenmesi gereken bir meşaledir.

Cumhuriyet, bize bırakılmış bir miras değil, her gün yeniden hak edilmesi gereken bir emanettir. Bu emaneti taşırken ne geçmişi bir nostaljiye indirgeriz ne de geleceği belirsizliğe terk ederiz. Çünkü biliriz ki, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolu bir hatıra değil, bir istikamettir. O istikamet geçmişin kahramanlıkları kadar bugünün sorumluluklarını da hatırlatır bizlere. Bu sebepledir ki, Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’i korumak yalnızca tarihsel bir borç değil, geleceğe duyulan sadakatin en yüce ifadesidir.

Bizler, onun ‘özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ sözlerini kendi hayatımıza nakşederek yürümekle yükümlüyüz. Milletimizin onuru, adalet duygusu ve çağdaşlaşma ülküsü her birimizin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk yalnızca kurumların değil, tek tek her yurttaşın omuzundadır.

Bu inançla varlığını vatanına adamış Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve unutulmayan bütün kahramanlarımızı minnetle anıyor, emaneti olan Cumhuriyet’i akılla, cesaretle ve yürekle sonsuza taşıyacağımıza söz veriyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası milletin kalbinde hiç sönmeyen bir ışıktır. Bizler o ışığın altında yürüdükçe Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır.” 

 

