Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mandalinci yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumun bilgiye ulaşma köprüsü olan basınımız, sadece bir haber kaynağı değil; aynı zamanda şeffaf yönetimin, toplumsal bilincin ve demokratik işleyişin en güçlü teminatıdır. Zamanın tanıklığını yaparak gölgede kalan noktaları aydınlatan, hakikatin peşinde koşan her bir basın mensubu; halkımızın vicdanı, gözü ve kulağı olma sorumluluğunu fedakârca sırtlamaktadır.

Bugün basın emekçilerimiz, halkın doğru ve tarafsız bilgi edinme hakkına hizmet ederken; ekonomik zorlukların yanı sıra mesleklerini yapmalarını engelleyen kısıtlamalarla da mücadele etmektedir. Ne yazık ki kalemini özgürce kullandığı için, sırf fikirleri ve yazdıkları nedeniyle parmaklıklar ardında olan gazetecilerin varlığı, demokrasimiz adına derin bir üzüntü kaynağıdır. Şunu çok iyi biliyoruz ki; gazetecilerin tutsak edildiği, fikir ve düşünce özgürlüğünün tam anlamıyla hayat bulmadığı bir toplumda, gerçek bir demokrasiden söz etmek mümkün değildir.

Tüm bu gerçeklerin ışığında; hemşehrilerimizin sesi olan, çalışmalarımızda bizlere ayna tutan yerel basınımız, Bodrum’a hizmet noktasında en önemli yol arkadaşlarımızdan biridir. Bizler, şeffaf belediyecilik anlayışımızla yerel basınımızla olan güçlü bağımızı her zaman koruyacak; düşüncenin özgürce ifade edildiği bir iklimi desteklemeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; ebediyete irtihal eden ve görevleri başında hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmetle anıyorum. Özgür fikirlerin halkın sesiyle buluştuğu, kalemlerin özgür kaldığı bir gelecek umuduyla tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; çalışmalarında başarılar diliyorum."

