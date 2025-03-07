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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mandalinci, kadın mücadelesinin yalnızca kadınların değil, eşit ve adil bir dünya isteyen herkesin sorumluluğu olduğunu vurgularken şunları söyledi:
"Yüzyıllardır süren kadın mücadelesinin, eşitlik ve özgürlük taleplerinin, emeğin ve direnişin günü. Kadınların hayatın her alanında var olma hakkını savunduğu, haklarını gasp eden sistemlere karşı durduğu bu anlamlı günde, tüm kadınları dayanışmayla selamlıyorum. Kadınlar, tarih boyunca toplumu inşa eden, değiştiren ve dönüştüren güç oldular. Evde, tarlada, fabrikada, sokakta, sanatta, bilimde, siyasette. Ancak ne yazık ki bugün hâlâ kadınlar, erkek egemen sistemin oluşturduğu eşitsizliklerle, şiddetle, ekonomik sömürüyle, görünmez kılınmakla mücadele etmek zorunda bırakılıyor. Bu mücadele, yalnızca kadınların değil, eşit ve adil bir dünya isteyen herkesin sorumluluğundadır. Biz, Bodrum Belediyesi olarak kadınların özgürleşmesi, eşit haklara erişmesi ve yaşamın her alanında hak ettiği yeri alması için çalışıyoruz. Kadın emeğinin görünür olması, kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi için kadın girişimcileri destekliyor, toplumsal farkındalık projeleri geliştiriyoruz. Kadına yönelik şiddetin son bulması için dayanışma ağlarını güçlendiriyor, kadınların yaşam haklarını savunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadın özgürleşmeden, toplum özgürleşemez. Bir kutlamadan çok, bir mücadeleyi büyütmek için bir arada olmamızın önemini unutmamalıyız. Emeğiyle, sözüyle, direnciyle dünyayı değiştiren tüm kadınları saygıyla anıyor, kadın hakları mücadelesini sürdüren herkesi yürekten selamlıyorum."

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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