Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'den Ankara temasları

Seçim meydanlarında Bodrum’un sorunlarının çözümü için her kapıyı çalacağı, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışacağı sözünü veren Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını bu yönde yürütüyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesinin ekonomik altyapısını güçlendirmek ve kangren haline gelen borç yükünden kurtulmak için ilgili bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştiriyor. İlçenin kültürel varlıklarının turizme kazandırılması, doğasının korunması için de üst düzey temaslarını sürdürüyor. Başkan Mandalinci, bölgenin turizm ve doğal yapısını tahrip edeceği öngörülen Turgutreis Sahil Güvenlik Liman Projesi ile ilgili olarak da görüşmeler gerçekleştiriyor.

Başkan Tamer Mandalinci, üst düzey yöneticilerle yapmış olduğu görüşmeleri değerlendirdiği açıklamasında şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın teveccühleriyle Bodrum Belediye Başkanlığına layık görüldüm. Sahada halkımızı dinleyerek, sivil toplum örgütleriyle iletişimde kalarak, kentimizin temel sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarının ivedilikle giderilmesi için bakanlıklarla, devletimizin en üst yetkilileriyle görüşmeler yapıyorum. Kentimizde 56 mahalleye hizmet vermek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ancak bizleri de aşan bazı konular olabiliyor. Bu noktada asıl muhatapları olan bakanlıklarımızdan randevu talep ediyor ve görüşme sağlıyoruz.”

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere hafta başında Ankara’ya giden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci sözlerini şöyle tamamladı:

“Baştan beri söylediğim tek şey var: Bodrum’un geleceği için, kentsel mirası korumak, ihtiyaçları gidermek ve hayati öneme sahip kaynakları yaratmak için ne gerekiyorsa yapacak, her kapıyı çalacağım. Barışçıl bir yaklaşımla siyasi görüşümüz ne olursa olsun herkesle el sıkışacak, kentimizi daha iyiye ve daha güzele kavuşturmaya çalışacağım. Bu kent hepimizin. Sorumluluklarımızın bilincinde olmak zorundayız ve kentimize sahip çıkmalıyız.”