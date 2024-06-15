  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci’den Kurban Bayramı mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci’den Kurban Bayramı mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci’den Kurban Bayramı mesajı
Güncelleme:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tamer Mandalinci, birlik ve beraberliğin yaşanmasına vesile olan bu özel günde paylaşmanın da mutluluk getirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Kurban Bayramı, insani değerlerin, yardımlaşmanın ve paylaşmanın öneminin vurgulandığı bayramlardan biridir. Bu müstesna günlerde vatandaşlarımızın yanında olmak ve bu sevinci hep birlikte paylaşmak bizlere mutluluk ve huzur veriyor.

Yerel yönetimler olarak sorumluluğumuzun bilinciyle kent sakinlerimiz ve misafirlerimizin huzuru ve refahı, kentimizin güzelleşmesi ve yaşam kalitesinin yükselmesi amacıyla 7/24 esasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maneviyatın yoğun olduğu bu özel günde de siz değerli vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için görev başında olacağız.

Bölgemize gelen ziyaretçi sayısındaki artışla birlikte kentimizde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için kent yaşayanlarımızın ve misafirlerimizin özellikle güvenlik, temizlik ve hijyen konularında duyarlı olmalarını rica ediyorum.

Ülkemizde ve dünyada barış, hoşgörü ve sevginin derinden hissedildiği, huzurun egemen olduğu nice bayramları bir arada geçirmeyi temenni ediyorum. Kurban Bayramı’nın ülkemize ve tüm İslam alemine refah, barış ve huzur getirmesini dilerim.” 

 

Etiketler Tamer Mandalinci Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan ve Bahçeli'den ''dikkat çeken'' bayram mesajı Erdoğan ve Bahçeli'den ''dikkat çeken'' bayram mesajı Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor Arzum Onan yeni aşka yelken açtı Arzum Onan yeni aşka yelken açtı Eylem Tok ve oğlu tutuklandı Eylem Tok ve oğlu tutuklandı Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada Cumhur İttifakı'nda ipler gerildi Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Cumhur'un İlkeleri'' yayınlandı Cumhur İttifakı'nda ipler gerildi Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Cumhur'un İlkeleri'' yayınlandı Yurtdışı ve yurtiçinde il il bayram namazı saatleri belli oldu Yurtdışı ve yurtiçinde il il bayram namazı saatleri belli oldu Deniz Akkaya'nın kızı babasına teslim edidi Deniz Akkaya'nın kızı babasına teslim edidi
Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı Bayram boyunca hava nasıl olacak ? Yağmur beklenen illerimiz belli oldu Bayram boyunca hava nasıl olacak ? Yağmur beklenen illerimiz belli oldu