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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'den mahalle ziyaretleri

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'den mahalle ziyaretleri
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yerinde tespit ve hızlı çözüm anlayışıyla kent genelinde gerçekleştirdiği saha ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Başkan Mandalinci, mahalle sakinleri ve esnafla ile birebir temas kurduğu saha ziyaretlerine Torba ve Yokuşbaşı Mahallelerinde devam etti. Mahalle ziyaretlerine başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri, Torba Mahalle Muhtarı Fatma Kavcar ve Yokuşbaşı Mahalle Muhtarı Ersen Ünyay katıldı.

Mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını ve vatandaş taleplerini yerinde inceleyen Başkan Mandalinci, esnaf ve mahalle sakinleriyle birebir görüşmeler yaparak öneri, talep ve şikayetleri dinledi; ardından ilgili müdürlüklere gerekli talimatları verdi.

“Bodrum’u yaza hazırlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, gerçekleştirdiği saha ziyaretleri ile ilgili şunları söyledi:

“Her mahallemize eşit hizmet götürmek, vatandaşımızın sesine kulak vermek en büyük önceliğimiz. Hemşehrilerimizin beklentilerini doğrudan dinlemek ve hızlı çözümler üretmek için sahadayız. Sahil düzenlemelerinden altyapı kontrollerine, işletmelerimizin yaşadığı sorunlardan çevresel iyileştirmelere kadar pek çok noktayı yerinde inceledik, çözüm adımlarımızı belirledik. Bodrum’u yaza hazırlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz.”

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Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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