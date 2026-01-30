Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci’den Pınarlıbelen ve Gökpınar’a Saha Ziyareti

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek amacıyla saha ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde yürütülen saha ziyaretlerinin bir sonraki durağı Pınarlıbelen ve Gökpınar mahalleleri oldu.

Mahalle ziyaretlerinde Başkan Mandalinci’ye; başkan yardımcıları, birim müdürleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi temsilcisi, Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Pınarlıbelen Mahalle Muhtarı Abdullah Başol ve Gökpınar Mahalle Muhtarı Serdal Karaca eşlik etti.

Pınarlıbelen’de Pazar Yeri ve Çok Amaçlı Etkinlik Alanı İncelendi

Saha programı, Pınarlıbelen Muhtarlığı’nda Muhtar Abdullah Başol, azalar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelinerek başladı. Ardından mahallede yapılması planlanan pazar yeri ve çok amaçlı etkinlik alanı yerinde incelendi. Başkan Mandalinci, ziyaret boyunca mahalle sakinleri ve esnafın talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Başkan Mandalinci, ayrıca Gençlik ve Tarım Kampı’na destek veren Garaova Vineyards sahibi Mehmet Vuran ve ailesini işletmelerinde ziyaret etti. Verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim eden Başkan Mandalinci, tesiste yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Gökpınar’da Yol Çalışmaları ve Kültürel Miras İncelemesi

Saha ziyaretleri Gökpınar Mahallesi’nde devam etti. Başkan Mandalinci, Yeniköy–Gökpınar yolu üzerinde yapılması planlanan çalışmalar öncesinde Mahalle Muhtarı Serdal Karaca ile incelemelerde bulundu.

Suçıkan mevkiinde ve bölge halkı tarafından “kilise” olarak bilinen, kültür envanterine kayıtlı çiftlik evinde yapılan incelemelerin ardından muhtarlık binasında mahalle sakinleriyle bir araya gelindi. Programın sonunda ise mahallede bulunan çok amaçlı etkinlik alanında incelemeler gerçekleştirildi.

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Başkan Mandalinci, Bodrum’un sosyal ve fiziki ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaları; ekip arkadaşları ve mahalle muhtarlarıyla iş birliği içinde kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.