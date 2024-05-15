Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci’den Tüm Türkiye’ye Çağrı

“Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla her yıl düzenlenen Deniz Dibi Temizliğinin 2. etabı Yalıkavak’ta gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum’da koyların atıklardan arındırılması amacıyla on yıldır düzenlenen deniz dibi temizliğinin ikinci etabı Yalıkavak’ta gerçekleşti. Bir buçuk saat süren Deniz Dibi Temizliğinde yaklaşık olarak 2.5 ton atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Yalıkavak Muhtarı Ali Çınar, belediye meclis üyeleri, Halil İbrahim İper Adnan İper Anadolu Lisesi öğrencileri, ilgili birim amirleri ile personeller ve belediye personellerinden oluşan 13 kişilik gönüllü dalış ekibi katıldı.

Başkan Mandalinci: “Tüm Türkiye’yi temizlik seferberliğine davet ediyorum”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, on yıldır Bodrum Belediyesinin organizasyonuyla devam eden çalışmanın bu seneki ilk etabının Kumbahçe’de gerçekleştiğini söyleyerek, “Dalış ekibimiz yaklaşık olarak denizden 2.5 ton atık çıkarırken gönüllülerimiz de sahil ve yürüyüş yollarından yaklaşık 1.5-2 ton atık topladı” dedi.

Temizlik Seferberliğine de değinen Başkan Mandalinci, etkinliğin 2. etabının 22 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşeceğini belirtirken şöyle devam etti:

“Ben bütün Türkiye’ye buradan çağrı yapmak istiyorum. Sadece Bodrum’da değil ülkemizdeki bütün vatandaşlarımız o gün evlerinin, iş yerlerinin önünü ve sokaklarını temizleyebilir. Biz önce çevremizi, doğamızı, yaşadığımız kenti ve tabii ki ülkemizi temiz tutacağız. Yerel yönetimler olarak bizim üstümüze düşen asli sorumluluk budur. Hem temizlemek hem farkındalık yaratmak amacıyla vatandaşlarımızla iş birliği yaparak beraber mutlu yarınlar oluşturacağız.”

Deniz Dibi Temizliği etkinliğinde toplanan atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesindeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.