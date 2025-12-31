Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci’den Yeni Yıl Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

2025 yılında Bodrum’da sürdürülen çalışmalar ile 2026 yılı hedeflerine değinen Başkan Mandalinci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir yılı geride bırakırken ne yazık ki yüreğimizi yakan bir acının gölgesindeyiz. Yalova’da, terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında görevleri başında şehit düşen güvenlik güçlerimiz, milletimizin ortak vicdanında derin bir yara açmıştır. Vatanın birliği, milletimizin huzuru ve yurttaşlarımızın güvenliği için görev yapan güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Terörü ve onu besleyen, meşrulaştırmaya çalışan her türlü anlayışı en güçlü biçimde lanetliyorum. Bu topraklarda korku ve şiddetle bir gelecek inşa edilemeyeceğini, karanlıktan bir yol çıkmayacağını herkesin bilmesi gerekir. Milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu alçak girişimler karşısında, devletimizin ve halkımızın iradesi dimdik ayaktadır. Acımız büyük, ancak kararlılığımız ve ortak duruşumuz çok daha büyüktür.

Bu duygu ve düşüncelerle;2025 yılını geride bırakırken, Bodrum olarak bir yılı daha dayanışma, emek ve ortak sorumluluk bilinciyle tamamlamanın duygusunu yaşıyorum. Geride kalan yıl; hizmetlerin, projelerin ve yatırımların yılı olduğu gibi aynı zamanda zorluklara karşı birlikte durmayı öğrendiğimiz, eksiklerimizi görerek daha iyisini hedeflediğimiz bir yıl olmuştur. Ekonomik koşulların zorlayıcı olduğu, sosyal ve çevresel sorunların hepimizi yakından etkilediği bu süreçte; Bodrum’un en büyük gücü yine birlik duygusu ve ortak aklı olmuştur. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaşadığımız deneyimler, bizlere bir kentin gerçek gücünün fiziki yatırımların yanında; toplumsal dayanışma, ortak irade ve birlikte üretme kültürüyle şekillendiğini göstermiştir. Tüm zorluklara rağmen, Bodrum’da bu anlayışı büyüten ve koruyan bir yönetim iradesiyle yol aldık.

2025 boyunca; altyapıdan sosyal hizmetlere, çevreden kültür-sanata, kent yaşamını güçlendiren birçok alanda çalışmalar yürütülmüş; Bodrum’un doğal, kültürel ve sosyal değerlerini koruyarak geleceğe taşıma hedefi kararlılıkla sürdürülmüştür. Bu süreçte eleştiriler dikkatle dinlenmiş, öneriler yol gösterici kabul edilmiş, her adımda şeffaflık ve katılımcılık esas alınmıştır. Yürüttüğümüz tüm çalışmalarda Bodrum’un doğal, kültürel ve tarihi mirasını korumayı gelecek kuşakların hakkı olarak gördük. Kentimizin geçmişi ile geleceği arasında güçlü bir bağ kurmayı; Bodrum’u yöneten irade olarak temel bir sorumluluk ve ortak bir ödev kabul ettik. Yeni yıla girerken Bodrum’un geleceğini planlayan, insanı merkeze alan, adil ve sürdürülebilir bir yerel yönetim anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Kentimizle birlikte üstlendiğimiz sorumlulukların her geçen gün arttığı bu dönemde, ortak aklı güçlendiren ve kent yaşamını bütüncül bir yaklaşımla ele alan bir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Ortak değerler etrafında şekillenen bu anlayış; iletişimi güçlendiren, dayanışmayı büyüten ve kentlerin doğal, tarihi ve kültürel mirasını korumayı temel alan bir yönetim yaklaşımını gerekli kılmaktadır. Yerel yönetimler olarak sorumluluğumuz; bu yaklaşımı kent yaşamının her alanında görünür kılmak, birlikte üretme kültürünü güçlendirmek ve geleceğe güvenle bakılmasını sağlamaktır.

2026 yılı; sorunlara daha hızlı çözümler ürettiğimiz, ortak karar alma kültürünü güçlendirdiğimiz ve kentte yaşam kalitesini yükselttiğimiz bir yıl olacaktır. Bu hedef doğrultusunda, Bodrum’u daha güçlü yarınlara taşıma kararlılığımızı aynı sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Bodrumlu hemşehrilerim olmak üzere, ülkemizin ve tüm insanlığın yeni yılını kutluyor; 2026 yılının sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum.”