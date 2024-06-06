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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'ye TBB'de önemli görev

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'ye TBB'de önemli görev
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Türkiye Belediyeler Birliği Asil Kâtip Üyeliğine seçildi.

5 Haziran Çarşamba günü Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı, Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Türkiye Belediyeler Birliği’nin yeni başkan, başkanvekili ve 14 kişiden oluşan encümen üyeleri için seçimler yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 515 oy alarak Türkiye Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı olurken Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Türkiye Belediyeler Birliği Asil Kâtip Üyeliğine seçildi. Meclis Başkan Vekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Meclis ikinci Başkan Vekili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın seçilirken asil kâtip üyeleri Başkan Tamer Mandalinci yanında Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, yedek kâtip üyeleri ise Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün oldu.

Başkan Tamer Mandalinci sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

“Bugün gerçekleştirilen meclis toplantısı sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, Birliğimize seçilen divan üyelerimizi, encümen üyelerimizi ve komisyon üyelerimizi tebrik ediyorum. Şahsımı da Türkiye Belediyeler Birliği Divan 1. Kâtip Üyesi olarak öneren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökan Zeybek’e ve bütün delegelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Hep beraber bütün Türkiye’de adil, şeffaf, akılcı ve katılımcı anlayışın hâkim olduğu bir yönetişim modeli sergilemek için var gücümüzle çalışacağız.”

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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