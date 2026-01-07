  1. Anasayfa
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Saha Ziyaretlerine Devam Ediyor
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçe genelinde sürdürdüğü saha ziyaretlerine Akçaalan, Gürece ve Gündoğan mahallelerinde devam etti. Saha ziyaretlerinde Başkan Mandalinci’ye; başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ile mahalle muhtarları eşlik etti.

Akçaalan Mahalle Muhtarlığında Muhtar Cumhur Bayırlı ile bir araya gelen Başkan Mandalinci; başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleriyle birlikte vatandaşlardan gelen talep ve önerileri değerlendirdi. Ardından çok amaçlı salon ve pazar yerinde yapılması planlanan yenileme çalışmaları başta olmak üzere, mahalledeki park alanlarında başlatılması planlanan çalışmalar öncesinde incelemelerde bulundu.

Gürece Mahallesi’nde Muhtar Mehmet Özsavran ile muhtarlık binasında incelemelerde bulunan Başkan Mandalinci, ardından mahallede yapılması planlanan sağlık kabini için uygun alanları ziyaret etti. Mahalle sakinlerinden gelen talep, öneri ve şikâyetler doğrultusunda bölgede bulunan iki çocuk parkında da incelemelerde bulunan Başkan Mandalinci, gerekli düzenleme ve yenileme çalışmalarının yapılması talimatını verdi. Ayrıca, durak yeri için uygun noktalarda da değerlendirmelerde bulunuldu.

Gündoğan Mahallesi’nde ise Muhtar Ali İneci’nin de katılımıyla sahil bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Mandalinci, bölgeye yapılması planlanan projeler ile ilgili yerinde incelemeler gerçekleştirdi. Ardından konuya ilişkin olarak ilgili paydaşlarla toplantı yapılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Kesintisiz Hizmet, Sürdürülebilir Kent

Başkan Mandalinci, yapılan çalışmalar ile ilgili şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini yerinde dinlemek, sorunlara hızlı ve etkin çözümler üretmek amacıyla saha çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve mahalle muhtarlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz saha programlarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Mahallelerimizde hayata geçirmeyi planladığımız projeleri yerinde inceleyerek gerekli değerlendirmelerde bulunuyoruz. Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent hedefiyle, saha ziyaretlerimize devam edeceğiz.” 

 

