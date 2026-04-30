  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’den 1 Mayıs Mesajı: ''Hayatın Yükünü Emek Taşır''

Güncelleme:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Mandalinci, artan ekonomik zorluklar karşısında emeğin ve dayanışmanın değerine dikkat çekerek, hayatı kuran tüm işçi ve emekçilerin bayramını kutladı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sokaklardan atölyelere, limanlardan şantiyelere, hastanelerden sınıflara, toprağın derinliğinden kentin kalbine kadar emeğiyle hayatı kuran, üretimi sürdüren tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.

Bugün, hayatın nasıl ayakta kaldığını hatırlamak için önemli bir gün. Kentler büyüyor, üretim biçimleri değişiyor, teknoloji hızla ilerliyor; ancak bütün bu dönüşümün merkezinde hala insan emeği var. Son dönemde yaşanan ekonomik sıkışma, artan hayat pahalılığı ve geçim baskısı, emeğin günlük yaşam üzerindeki etkisini daha görünür hale getirdi. Bu tablo, yalnızca bir tespitin ötesinde çözüm üretme sorumluluğunu da büyüten bir gerçektir.

Çalışma hayatı dönüşürken güvencesizlik, gelir dengesizliği ve yaşam standartlarına ilişkin kaygılar daha fazla hissediliyor. Gençlerin geleceğe dair beklentileri, kadınların üretim içindeki görünürlüğü, farklı sektörlerde çalışanların karşılaştığı zorluklar, toplumun ortak gündemini oluşturuyor. Bu alanlarda atılacak her adım toplumsal dengeleri de doğrudan etkiliyor.

Kent yaşamı, emeğin her alanda karşılık bulduğu bir düzenle güçlenir. Üretimin sürdürülebilirliği, sosyal dengelerin korunması ve yaşam kalitesinin yükselmesi, bu anlayışın hayata geçirilmesiyle mümkündür. Bu doğrultuda emeği merkeze alan, insan odaklı ve dengeli bir yaklaşımı kararlılıkla sürdürmek temel bir sorumluluktur.

1 Mayıs, dayanışmanın hatırlandığı, ortak bir gelecek fikrinin yeniden güç kazandığı bir gündür. Bu bilinçle, emeğiyle hayatı mümkün kılan herkese saygı duyuyor; daha güçlü bir toplumsal yapı için çalışmaya devam ediyorum.

Tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

Bu Haberleri Kaçırma...

Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yıllar sonra gelen itiraflar
Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yıllar sonra gelen itiraflar
İslam Memiş, gram altında 10 Bin TL hedefi için tarih verdi!
İslam Memiş, gram altında 10 Bin TL hedefi için tarih verdi!
Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi: Son halini görenler tanıyamadı!
Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi: Son halini görenler tanıyamadı!
Devrim Özkan gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı? Aynı manzara, aynı kare aşk iddiasını güçlendirdi
Devrim Özkan gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı? Aynı manzara, aynı kare aşk iddiasını güçlendirdi
Volkswagen Polo da ID.3 Neo adıyla elektriklendi... Menzili ve fiyatı dikkat çekti!
Volkswagen Polo da ID.3 Neo adıyla elektriklendi... Menzili ve fiyatı dikkat çekti!
Galatasaray'dan 32 bin taraftarın önünde şampiyonluk kutlaması provası: Meşaleler geceyi aydınlattı!
Galatasaray'dan 32 bin taraftarın önünde şampiyonluk kutlaması provası: Meşaleler geceyi aydınlattı!
Bankaların 0 faizli kredilerinde yeni rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı!
Bankaların 0 faizli kredilerinde yeni rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı!
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü şarkıcının konserinde olay! Selfie için sahneye atlayan hayranını dudaklarından öptü! Ünlü şarkıcının konserinde olay! Selfie için sahneye atlayan hayranını dudaklarından öptü! Kırmızı kartla oyundan atılmıştı: Ederson'un hakeme ne söylediği ortaya çıktı Kırmızı kartla oyundan atılmıştı: Ederson'un hakeme ne söylediği ortaya çıktı ''Haberim yoktu'' demek de yetmeyecek! O suça 2,5 milyon TL para ve hapis cezası geliyor! ''Haberim yoktu'' demek de yetmeyecek! O suça 2,5 milyon TL para ve hapis cezası geliyor! 4 İlin Valisi ve Emniyet Genel Müdürü'yle birlikte 7 ilin Emniyet Müdürleri değişti! 4 İlin Valisi ve Emniyet Genel Müdürü'yle birlikte 7 ilin Emniyet Müdürleri değişti! 5 yaşındaki çocuğun öldüğü köpek dehşetinde korkunç ayrıntılar 5 yaşındaki çocuğun öldüğü köpek dehşetinde korkunç ayrıntılar CHP’li Ali Mahir Başarır çılgına döndü: ''Operasyon çocukları, münafıklar!'' CHP’li Ali Mahir Başarır çılgına döndü: ''Operasyon çocukları, münafıklar!'' Emeklinin zamsız bayram ikramiyesinde ikinci şok: Tüm emekliler 4 bin TL alamayacak! Emeklinin zamsız bayram ikramiyesinde ikinci şok: Tüm emekliler 4 bin TL alamayacak! Galatasaray'dan 32 bin taraftarın önünde şampiyonluk kutlaması provası: Meşaleler geceyi aydınlattı! Galatasaray'dan 32 bin taraftarın önünde şampiyonluk kutlaması provası: Meşaleler geceyi aydınlattı! İslam Memiş, gram altında 10 Bin TL hedefi için tarih verdi! İslam Memiş, gram altında 10 Bin TL hedefi için tarih verdi! İBB davasında ara karar: 15 sanık hakkında tahliye kararı verildi İBB davasında ara karar: 15 sanık hakkında tahliye kararı verildi
Trafik kazasının ardından sürücü kaçtı, yaşlı çift polisi isyan ettirdi Trafik kazasının ardından sürücü kaçtı, yaşlı çift polisi isyan ettirdi Türkiye'yi tehdit edip para istemişti... Ugandalı komutandan akılalmaz Türkiye paylaşımları Türkiye'yi tehdit edip para istemişti... Ugandalı komutandan akılalmaz Türkiye paylaşımları Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yıllar sonra gelen itiraflar Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yıllar sonra gelen itiraflar Volkswagen Polo da ID.3 Neo adıyla elektriklendi... Menzili ve fiyatı dikkat çekti! Volkswagen Polo da ID.3 Neo adıyla elektriklendi... Menzili ve fiyatı dikkat çekti! Bankaların 0 faizli kredilerinde yeni rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı! Bankaların 0 faizli kredilerinde yeni rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı! Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi: Son halini görenler tanıyamadı! Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi: Son halini görenler tanıyamadı! Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde Aziz Yıldırım'ın kararı belli oldu Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesinde Aziz Yıldırım'ın kararı belli oldu Eski İçişleri Bakanı AK Partili Süleyman Soylu'dan gazeteciye tepki çeken müdahale Eski İçişleri Bakanı AK Partili Süleyman Soylu'dan gazeteciye tepki çeken müdahale Devrim Özkan gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı? Aynı manzara, aynı kare aşk iddiasını güçlendirdi Devrim Özkan gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı? Aynı manzara, aynı kare aşk iddiasını güçlendirdi