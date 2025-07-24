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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’den 24 Temmuz Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’den 24 Temmuz Mesajı
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mesleğini binbir güçlükle yapmaya çalışan gazeteciler ve toplum adına büyük önem arz eden Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mandalinci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü, Basında Sansürün Kaldırılışının Yıl Dönümü, Gazetecilik ve Basın Bayramı… Başlığı ne olursa olsun, her açıdan ülkemiz için önemli bir gün. Bugün aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ve sınırlarını dünya nezdinde tanıtan Lozan Antlaşması’nın yıl dönümü. Biri ülkenin coğrafi egemenliğini, diğeri fikirsel ve toplumsal özgürlüğünü simgeliyor.

24 Temmuz 1908’de sansürün kaldırılması, o dönem için devrim niteliğindeydi. Basın artık padişahın değil, halkın sesiydi. Haber alma hakkı adına basında sansürün kaldırıldığı bugünde, ne yazık ki üzerinden geçen yüz yılı aşkın süreye rağmen bu kazanım tam anlamıyla yerini bulamadı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın, bir milletin müşterek sesidir.” sözü bugün bize bir hatırlatmadan fazlasını söylüyor. Çünkü o ses kısıldığında halkın iradesi yönünü şaşırır, demokrasinin rotası bozulur.

Basın özgürlüğü hem gazetecilerin görevini yapabilmesinin hem de halkın gerçeğe ulaşabilmesinin güvencesidir. İlkeli ve tarafsız bir şekilde sadece görevini yapmaya çalışan, baskılara rağmen gerçeğin izini süren, kalemini adaletten yana kullanan tüm gazetecileri saygıyla selamlıyorum.

24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü’nü kutluyor; özgürlük yeniden bayram olana dek tüm basın emekçilerinin mücadelelerinde yanlarında olduğumu ifade ediyorum.”

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Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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