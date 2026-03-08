  1. Anasayfa
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları söyledi: “8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bir kutlamadan çok bir hatırlatmadır. Emeğin sömürülmesine, eşitsizliğe, ayrımcılığa ve şiddete karşı yükselen tarihsel bir direnişin adıdır.

Kadınlar yüzyıllardır aynı talebi dile getiriyor. Eşit işe eşit ücret, güvenli çalışma koşulları, şiddetsiz bir yaşam, karar mekanizmalarında eşit temsil ve insanca bir hayat. Ne yazık ki bugün hâlâ kadın emeği ucuz görülüyor, kadın bedeni ve kimliği üzerinden baskı üretiliyor, kadınların yaşam hakkı tehdit ediliyor. Bu tabloyu normalleştirmeye kimsenin hakkı yoktur.

Biz biliyoruz ki, kadınların mücadelesi yalnızca kadınların meselesi değildir. Bu mücadele, demokrasi mücadelesidir. Hukukun üstünlüğü mücadelesidir. Eşit yurttaşlık mücadelesidir.

Bodrum’da kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha güçlü yer alması için somut adımlar atıyoruz. Kadın kooperatiflerini destekliyor, üretici kadınlara alan açıyor, yerel ekonomide kadın emeğinin görünür olmasını sağlıyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı bir irade ortaya koymaya devam ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini belediyecilik anlayışımızın temel ilkelerinden biri olarak görüyoruz.

Ancak açıkça ifade etmek gerekir ki, eşitlik kendiliğinden gelmez. Haklar verilmez, mücadeleyle kazanılır. Bu nedenle 8 Mart, dayanışmayı büyütme günüdür. Kadınların sesini kısmaya çalışanlara karşı daha yüksek sesle konuşma günüdür. “Vazgeçmiyoruz” deme günüdür.

Bizler yerel yöneticiler olarak, kadınların korkmadan yaşadığı, emeğinin karşılığını aldığı, karar süreçlerinde eşit söz sahibi olduğu bir Bodrum için mücadele etmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki, kadınların özgür olduğu bir kent, gerçek anlamda özgür bir kenttir.

Bugün, emeği görünmez kılınan tüm kadınların, şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınların, eşitlik için direnen ve asla geri adım atmayan tüm kadınların yanında olduğumu bir kez daha ifade ediyorum.

Dayanışmayla, umutla, kararlılıkla.”

 

