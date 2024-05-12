Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’den Anneler Günü Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Anneler Günü, sadece çocuğu olan kadınların değil hayatı boyunca annelik rolü üstlenen, yaptıklarıyla yaşamın her alanına anlam katan tüm kadınların günüdür.” ifadelerini kullandı.

Başkan Tamer Mandalinci, Anneler Gününe özel yayımladığı mesajda şunları söyledi:

“Yaşamın ilerleyişinde büyük katkıları bulunan; göstermiş olduğu mücadele, cesaret ve fedakarlıklarla hayatımıza iz bırakan anneler, toplumsal yaşamın olmazsa olmazıdır. Yetiştirdikleri her bir birey, hayat yolculuklarında anneliğin kutsal yetenekleriyle örülmüştür. Çocuklarını hayata getirme ve geleceğe hazırlama sürecinde kullandıkları yöntem ve uygulamalarla yaşamda ilk öğretmen ve rehber olmuşlardır.

Anneler Günü sadece bir günden ibaret değildir. Annelerimize olan sevgi ve minnetimizi ifade edebilmemizi sağlayan eşsiz bir hatırlatıcıdır. Onların yıllar boyunca verdiği emeği, fedakarlığı, sevgiyi ve desteği onurlandırmak adına kutlanan bu özel günü değerli kılmak bizlerin görevidir.

Anneler Günü yalnızca çocuğu olan kadınların değil hayatı boyunca annelik rolü üstlenen, yaptıklarıyla yaşamın her alanına anlam katan tüm kadınların günüdür.

Tek beklentisi sağlıklı, huzurlu ve mutlu bireyler yetiştirmek olan annelere sonsuz saygı ve minnet duymak bir gereklilik değil mecburiyettir. Hayattaki en değerli hazine olan annelerin aydınlattığı yolda yürümeyi seçenler ise her zaman huzurlu ve başarılı bir hayatın içerisinde var olacaklardır.

Her bireyin hayat yolculuğunda varlığını hissettiren, sadece dünyaya getirirken değil büyütürken de vicdanlı, tüm değerlere sahip çıkan, güçlü ve kendine güvenli bireylerin yetişmesi için çocukların hayatlarını ilmek ilmek işleyen tüm annelerin Anneler Gününü kutluyor, sonsuzluğa uğurladığımız annelerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”