  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’den Anneler Günü Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’den Anneler Günü Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’den Anneler Günü Mesajı
Güncelleme:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Anneler Günü, sadece çocuğu olan kadınların değil hayatı boyunca annelik rolü üstlenen, yaptıklarıyla yaşamın her alanına anlam katan tüm kadınların günüdür.” ifadelerini kullandı.

Başkan Tamer Mandalinci, Anneler Gününe özel yayımladığı mesajda şunları söyledi:

“Yaşamın ilerleyişinde büyük katkıları bulunan; göstermiş olduğu mücadele, cesaret ve fedakarlıklarla hayatımıza iz bırakan anneler, toplumsal yaşamın olmazsa olmazıdır. Yetiştirdikleri her bir birey, hayat yolculuklarında anneliğin kutsal yetenekleriyle örülmüştür. Çocuklarını hayata getirme ve geleceğe hazırlama sürecinde kullandıkları yöntem ve uygulamalarla yaşamda ilk öğretmen ve rehber olmuşlardır.

Anneler Günü sadece bir günden ibaret değildir. Annelerimize olan sevgi ve minnetimizi ifade edebilmemizi sağlayan eşsiz bir hatırlatıcıdır. Onların yıllar boyunca verdiği emeği, fedakarlığı, sevgiyi ve desteği onurlandırmak adına kutlanan bu özel günü değerli kılmak bizlerin görevidir.

Anneler Günü yalnızca çocuğu olan kadınların değil hayatı boyunca annelik rolü üstlenen, yaptıklarıyla yaşamın her alanına anlam katan tüm kadınların günüdür.

Tek beklentisi sağlıklı, huzurlu ve mutlu bireyler yetiştirmek olan annelere sonsuz saygı ve minnet duymak bir gereklilik değil mecburiyettir. Hayattaki en değerli hazine olan annelerin aydınlattığı yolda yürümeyi seçenler ise her zaman huzurlu ve başarılı bir hayatın içerisinde var olacaklardır.

Her bireyin hayat yolculuğunda varlığını hissettiren, sadece dünyaya getirirken değil büyütürken de vicdanlı, tüm değerlere sahip çıkan, güçlü ve kendine güvenli bireylerin yetişmesi için çocukların hayatlarını ilmek ilmek işleyen tüm annelerin Anneler Gününü kutluyor, sonsuzluğa uğurladığımız annelerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzman isim rakam vererek duyurdu: Asgari ücrete ara zam iddiası Uzman isim rakam vererek duyurdu: Asgari ücrete ara zam iddiası MetroPOLL'ün seçim anketinde ortaya çıktı: İşte AK Parti'ye ilk kez kaybettiren seçmen grubu MetroPOLL'ün seçim anketinde ortaya çıktı: İşte AK Parti'ye ilk kez kaybettiren seçmen grubu Antalya'da kar sürprizi: Her yer bembeyaz Antalya'da kar sürprizi: Her yer bembeyaz Yeni haftada hava nasıl olacak ? Yeni haftada hava nasıl olacak ? Bir bira grubuna daha zam Bir bira grubuna daha zam Bir ilimizi vuran dev hortum kamerada; yıkıp geçti Bir ilimizi vuran dev hortum kamerada; yıkıp geçti Anket sonuçları paylaşıldı: İşte en sevilen bakanlar Anket sonuçları paylaşıldı: İşte en sevilen bakanlar Türkiye'nin buzdan kadını, Everest'in zirvesinde suya girdi Türkiye'nin buzdan kadını, Everest'in zirvesinde suya girdi Deprem uzmanı risk olasılığı yüksek olan illeri açıkladı: O il için önemli uyarı Deprem uzmanı risk olasılığı yüksek olan illeri açıkladı: O il için önemli uyarı Anneler günü kutlaması kanlı bitti; 9 yaşındaki bir çocuk öldü Anneler günü kutlaması kanlı bitti; 9 yaşındaki bir çocuk öldü