Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den Dünya Barış Günü mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Dünya Barış Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Dünya Barış Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak şunları söyledi:

Bugün, 1 Eylül, Dünya Barış Günü.

İnsanlık tarihi; savaşların, adaletsizliklerin, yoksulluğun ve salgınların acılarını taşır. Ve ne yazık ki bugün de ülkemizde ve dünyada ekonomik belirsizlikler, toplumsal kutuplaşmalar, şiddet ve nefret olayları yaşamlarımızı gölgeliyor. Bu gerçekler bize gösteriyor ki, barış artık sadece bir ideal değil; yaşamanın, insan olmanın ve geleceğe umutla bakmanın temel sorumluluğudur.

Birkaç gün önce kutladığımız 30 Ağustos’ta, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi zaferle taçlandı. O zafer, yalnızca bir askeri başarı değil; barışın, güvenin ve birlikte yaşamın bir sembolüdür. O günün mirası, bize her koşulda barışı savunma, sevgiyi ve kardeşliği büyütme görevini hatırlatır.

Zafer, geçmişin gururu; barış ise geleceğin teminatıdır.

Barış, savaşın yokluğu değildir; barış, her bireyin eşit, özgür ve güven içinde yaşayabildiği bir dünyadır. Barış, öfkenin sevgiye, ayrışmanın anlayışa, karanlığın aydınlığa dönüştüğü bir yaşam biçimidir. Bodrum, tarihinden aldığı hoşgörü ve kardeşlik kültürüyle, barışı yaşatan bir kent olmuştur. Bizler, bu kültürü geleceğe taşımayı görev bildik.

Bugün bir kez daha kararlılıkla söylüyoruz; nefretin yerine sevgi, öfkenin yerine anlayış, yalnızlığın yerine dayanışma koyacağız. Ekonomik sıkıntılara rağmen yardımlaşmayı, toplumsal gerilimlere rağmen birlikte yaşamayı, adaletsizliklere rağmen hak ve hukuku savunmayı sürdüreceğiz. Barış, bir seçenek değil; insanlığın ve vicdanımızın tek kurtuluş yoludur.

Bodrum’dan yükselen barış çağrısı, sadece bir mesaj değil; kararlılık, umut ve gelecek için verilen bir sözdür. Karanlığa karşı aydınlığı, öfkeye karşı sevgiyi, umutsuzluğa karşı dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. 30 Ağustos’un zafer ruhunu, 1 Eylül’ün barış iradesiyle birleştirerek, dünyaya haykırıyoruz; barış vazgeçilmezdir. Barış, insanlığın tek kurtuluşudur.

Dünya Barış Günümüz kutlu olsun.