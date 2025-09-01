  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den Dünya Barış Günü mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den Dünya Barış Günü mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den Dünya Barış Günü mesajı
Güncelleme:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Dünya Barış Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Dünya Barış Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak şunları söyledi:

Bugün, 1 Eylül, Dünya Barış Günü.

 İnsanlık tarihi; savaşların, adaletsizliklerin, yoksulluğun ve salgınların acılarını taşır. Ve ne yazık ki bugün de ülkemizde ve dünyada ekonomik belirsizlikler, toplumsal kutuplaşmalar, şiddet ve nefret olayları yaşamlarımızı gölgeliyor. Bu gerçekler bize gösteriyor ki, barış artık sadece bir ideal değil; yaşamanın, insan olmanın ve geleceğe umutla bakmanın temel sorumluluğudur.

Birkaç gün önce kutladığımız 30 Ağustos’ta, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi zaferle taçlandı. O zafer, yalnızca bir askeri başarı değil; barışın, güvenin ve birlikte yaşamın bir sembolüdür. O günün mirası, bize her koşulda barışı savunma, sevgiyi ve kardeşliği büyütme görevini hatırlatır.

 Zafer, geçmişin gururu; barış ise geleceğin teminatıdır.

Barış, savaşın yokluğu değildir; barış, her bireyin eşit, özgür ve güven içinde yaşayabildiği bir dünyadır. Barış, öfkenin sevgiye, ayrışmanın anlayışa, karanlığın aydınlığa dönüştüğü bir yaşam biçimidir. Bodrum, tarihinden aldığı hoşgörü ve kardeşlik kültürüyle, barışı yaşatan bir kent olmuştur. Bizler, bu kültürü geleceğe taşımayı görev bildik.

Bugün bir kez daha kararlılıkla söylüyoruz; nefretin yerine sevgi, öfkenin yerine anlayış, yalnızlığın yerine dayanışma koyacağız. Ekonomik sıkıntılara rağmen yardımlaşmayı, toplumsal gerilimlere rağmen birlikte yaşamayı, adaletsizliklere rağmen hak ve hukuku savunmayı sürdüreceğiz. Barış, bir seçenek değil; insanlığın ve vicdanımızın tek kurtuluş yoludur.

Bodrum’dan yükselen barış çağrısı, sadece bir mesaj değil; kararlılık, umut ve gelecek için verilen bir sözdür. Karanlığa karşı aydınlığı, öfkeye karşı sevgiyi, umutsuzluğa karşı dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. 30 Ağustos’un zafer ruhunu, 1 Eylül’ün barış iradesiyle birleştirerek, dünyaya haykırıyoruz; barış vazgeçilmezdir. Barış, insanlığın tek kurtuluşudur.

Dünya Barış Günümüz kutlu olsun.

text-ad
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kurtuluş Savaşı'nın 103'üncü yılında CNN Türk canlı yayınında tepki çeken gaf! Kurtuluş Savaşı'nın 103'üncü yılında CNN Türk canlı yayınında tepki çeken gaf! Jandarma ile tartışmıştı... AK Partili başkan istifa etti Jandarma ile tartışmıştı... AK Partili başkan istifa etti Burslarıyla iş kuran 7 genç, şimdi 20 ülkeye ihracat yapıyor Burslarıyla iş kuran 7 genç, şimdi 20 ülkeye ihracat yapıyor Ersin Düzen'den Morinho'nun ayrılığıyla ilgili ''yok artık'' dedirten iddia Ersin Düzen'den Morinho'nun ayrılığıyla ilgili ''yok artık'' dedirten iddia Survivor adasının güzeli yeni imajıyla yaz tatilinde mankenlere taş çıkardı Survivor adasının güzeli yeni imajıyla yaz tatilinde mankenlere taş çıkardı Türkiye'de uzmanların ''deprem kadar yıkıcı olacak'' dediği kabus kamerada Türkiye'de uzmanların ''deprem kadar yıkıcı olacak'' dediği kabus kamerada Sadece 3 ayda tam 16 kilo birden veren ünlü şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı Sadece 3 ayda tam 16 kilo birden veren ünlü şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı Tuistler ile esnaf birbirine girdi: Taş ve sopalar havada uçuştu Tuistler ile esnaf birbirine girdi: Taş ve sopalar havada uçuştu Emlak vergisine yüzde 800'e varan zamlarda yeni gelişme Emlak vergisine yüzde 800'e varan zamlarda yeni gelişme MİT'ten internette dev operasyon: Bin 250 site erişime kapatıldı, çok sayıda gözaltı var! MİT'ten internette dev operasyon: Bin 250 site erişime kapatıldı, çok sayıda gözaltı var!
Başkan: Ev Hapsi'nin güzel oyuncusu yaz tatili pozlarıyla mankenlere taş çıkardı Başkan: Ev Hapsi'nin güzel oyuncusu yaz tatili pozlarıyla mankenlere taş çıkardı Büyük aşkı ihanet mi bitirdi? Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı suskunluğunu bozdu Büyük aşkı ihanet mi bitirdi? Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı suskunluğunu bozdu Exxen'den ayrılan Hasan Can Kaya'nın yeni adresi belli oldu Exxen'den ayrılan Hasan Can Kaya'nın yeni adresi belli oldu İstanbul'un ağustos ayı enflasyonu belli oldu İstanbul'un ağustos ayı enflasyonu belli oldu Cem Küçük'ten AK Parti iktidarına ters köşe: Demediğini bırakmadı Cem Küçük'ten AK Parti iktidarına ters köşe: Demediğini bırakmadı Fabrikadan kaçırılan malzemeler köyde bulundu Fabrikadan kaçırılan malzemeler köyde bulundu Güzel oyuncu cesur pozlarıyla hem meslektaşlarına hem de genç mankenlere meydan okudu Güzel oyuncu cesur pozlarıyla hem meslektaşlarına hem de genç mankenlere meydan okudu Ormanda çürümüş halde bulunan cesedin sırrı çözüldü Ormanda çürümüş halde bulunan cesedin sırrı çözüldü MasterChef'teki eleme gecesinde Somer Şef'ten elenen yarışmacıya sürpriz teklif MasterChef'teki eleme gecesinde Somer Şef'ten elenen yarışmacıya sürpriz teklif 112 çalışanından infial yaratan ifadeler: ''Açık giyinen kadınlara tecavüze indirim yapılsın'' 112 çalışanından infial yaratan ifadeler: ''Açık giyinen kadınlara tecavüze indirim yapılsın''