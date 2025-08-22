Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin Saha Ziyaretleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kent genelinde sürdürdüğü saha ziyaretlerine Yalıkavak Mahallesi’nde devam etti.

Başkan Mandalinci, vatandaşlarla birebir iletişim halinde olmak, talep ve önerileri yerinde dinlemek amacıyla saha ziyaretlerini ara vermeden sürdürüyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 21 Ağustos Perşembe günü Büyükşehir İlçe Hizmetleri ekipleri, Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri ve zabıta ekipleriyle birlikte Yalıkavak’ta kapsamlı bir saha gezisi gerçekleştirdi.

Vatandaşlarla Birebir Temas Kuruldu

Ziyaret, Yalıkavak Hizmet Binası ve müdürlüklerin gezilmesiyle başladı. Ardından mevcut pazaryerinde vatandaşlar ve pazar esnafıyla bir araya gelinerek hem bölge denetlendi hem de vatandaşların talep ve önerileri yerinde dinlendi. Vatandaşlardan alınan bilgiler ise ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine ivedi olarak iletildi.

Yeni Pazaryerine Denetim

Gezinin bir diğer durağı yapımı devam eden yeni pazaryeri oldu. Yeni pazaryerinin yağmurlar başlamadan önce tamamlanacağını ve eylül sonuna kadar hizmete açılmasının hedeflendiğini belirten Başkan Mandalinci, yeni pazar alanının hizmete girmesiyle birlikte, mevcut pazaryerinin bulunduğu bölgede de düzenleme çalışmalarının başlayacağını ifade etti.

Pazaryerinin arkasında bulunan balıkçı esnafıyla da bir araya gelindi ve yapılacak iyileştirmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, yeni pazaryeri tamamlandıktan sonra, balıkçıların bulunduğu bölgede düzenlemelerin başlatılacağı belirtildi. Bunların yanında, yeni pazaryerinin altındaki otopark, soğuk hava depoları, çöp alanları ve tuvaletler de incelenerek ihtiyaçlar tespit edildi.

Aydınlatma, Üstyapı ve Temizlik Konuları Ele Alındı

Atatürk Meydanı üzerinden Yalıkavak çarşısına ilerleyen Başkan Mandalinci, Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi ve Tahsildar İbrahim Efendi Caddesi boyunca mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi. Bölgedeki aydınlatma, üstyapı ve temizlik konularında gelen talepleri dinledi.

Gezinin son durağında Yalıkavak İskele Kafe’de vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Yalıkavak sahilinde vatandaşlarla birebir temaslarını sürdürerek saha programı tamamladı.

Başkan Mandalinci, “Sahada olmaya devam edeceğiz.”

Yarımadanın farklı bölgelerinde vatandaşlarla birebir temas kurduklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şunları söyledi:

“Kent sakinlerimize daha doğru ve çözüm odaklı hizmet sunabilmek amacıyla saha çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Onlardan gelen talep, öneri ve şikayetleri yerinde dinliyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızla etkin ve sürekli iletişim kurmak bizim için son derece önemli. Bu doğrultuda başkan yarımcılarımız, meclis üyelerimiz ve ilgili birim müdürlerimizle düzenli olarak sahaya çıkıyoruz. Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediyemizle de koordinasyon halindeyiz. Daha güzel ve yaşanabilir bir Bodrum için sahada olmaya devam edeceğiz.”