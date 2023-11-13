Bodrum Belediye ekipleri yağmur mesaisinde

Bodrum ve çevresinde etkili olan sağanak yağışlara karşı Bodrum Belediyesi, önleyici tedbirlerini alarak olası sorunların önüne geçmeye çalışıyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri, Halkla İlişkiler Birimi, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri ve Fen İşleri ekipleri, yağışın etkilerini en aza indirmek için koordineli bir şekilde çalışıyor.

Yağış öncesi tedbirler alan Bodrum Belediyesi ekipleri, olumsuzluklara anında müdahale etmek için de sahada yerini aldı. Yarımadanın farklı bölgelerinde bulunan ekipler, taşma riskine karşı dere yataklarını kontrol ederek yağmur esnasında taşan rögarların etrafını temizliyor.

Ekipler, çöp araçları ile tıkanan mazgalları da açarak mazgal üstlerini temizliyor. Ana arterlerde yapılan kontrollerde araçların geçişini engelleyen toprak ve taş birikintileri toplanırken yağış dolayısıyla olumsuzlukların yaşandığı mahallelerde de hızlı müdahalede bulunuyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleri ise olumsuzluklara karşı önlem almak için gün boyunca Bodrum’un farklı mahallelerini dolaştı. Çağrı merkezi ve diğer iletişim kanalları üzerinden gelen şikayetleri de değerlendiren ekipler, tüm taleplere anında yanıt vererek ilgili birimlere iletiyor.

Geçtiğimiz yıllarda sel ve su baskınlarının sıkça yaşandığı Dere Sokak ve Bitez Atatürk Caddesi üzerinde ise Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların etkili olduğu görüldü. Yağış sonrasında bu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken Bodrum Belediyesi vatandaşların güvenliği için çalışmalarına devam ediyor.