Bodrum Belediyesi 1 yılda 65 bin litre sütü 1256 çocuğa ulaştırdı

Bodrum Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Yakacaktan gıdaya, tıbbi destekten servise birçok konuda desteklerini sürdüren Bodrum Belediyesi Halk Süt dağıtımlarına da ara vermiyor. Bu konuda son olarak Çırkan Mahallesi’nde 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklara Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da katılımıyla süt dağıtımı gerçekleştirildi.

Çırkan Mahallesi’nde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından “Bodrum Halk Süt Projesi” kapsamında tespit edilen ihtiyaç sahiplerine süt dağıtımı gerçekleştirilirken Başkan Ahmet Aras’a, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü ve birim müdürleri eşlik etti. Belirli bir takvime göre gerçekleştirilen dağıtım kapsamında Çırkan’da pastörize edilmiş 1 litrelik sütler, koliler halinde ailelere teslim edildi.

Dağıtım sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Aras, vatandaşların taleplerini dinleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.



Başkan Ahmet Aras, yılda yaklaşık 65 bin litre sütü çocuklarla buluşturduklarını ifade ederken şu bilgileri paylaştı:

“Yılda toplam bin 256 çocuğumuza süt dağıtımı yapıyoruz. Onların sağlıklı büyümeleri ve gelişimleri için aynı zamanda ev ekonomisine küçük bir katkı için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzle bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Bugün de Çırkan Mahallesinde süt dağıtımı vesilesiyle ailelerimizle bir araya geldik. Onların dertlerini, ihtiyaçlarını sorduk; çocuklarımızla buluştuk. Bu, yıl boyu süren bir çalışma. Yardım edebileceğimiz aile sayısını çoğaltarak sürdürmeyi planlıyoruz.”