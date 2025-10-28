Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK), AFAD Akreditasyon Sınavına Hazır

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi Hafif Düzey Arama ve Kurtarma Ekibi (BAK), ulusal düzeyde yeterlilik kazanmak için hazırlıklarını Muğla’da gerçekleştirdiği kapsamlı bir tatbikatla tamamladı.

Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hafif Düzey Arama ve Kurtarma Ekibi (BAK) olası afet ve acil durumlara daha etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla yürüttüğü akreditasyon eğitimlerini tamamladı. Ekip, Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Sistemi (KAVKAS) kapsamındaki sınav öncesi son hazırlıklarını Muğla AFAD Enkaz Eğitim Alanı'nda gerçekleştirdiği uygulamalı tatbikatla pekiştirdi.

Tatbikat, Konacık Mahallesi'ndeki yerleşkede hazırlanan intikal planıyla başladı. Ekipler, senaryo gereği Bodrum'dan Muğla AFAD Enkaz Eğitim Alanı'na intikal etti. AFAD eğitmenleri gözetiminde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde, olası afet durumlarına müdahale konusunda kritik deneyimler kazanıldı.

Eğitim programı, hayati öneme sahip uygulamaları kapsadı. Ekipler; olay bölgesine intikal, kamp alanı kurulumu, enkaz alanında Hazmat (Tehlikeli Madde) uygulamaları, yaralı tespiti, enkaza giriş yöntemleri, tespit edilen yaralının enkazdan güvenli şekilde çıkarılması ve acil durum kaçış bölgesi oluşturma gibi konularda becerilerini test etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bodrum'un afetlere karşı dirençli bir kent olması için ekiplerimizin eğitimi ve donanımı birinci önceliğimiz. BAK ekibimizin ulusal akreditasyonu alacak olması, bu yolda attığımız önemli adımlardan biridir. Ekibimizi bu özverili çalışmalarından dolayı yürekten kutluyorum." dedi.

“Afetlere karşı hazırlıklı bir Bodrum" hedefiyle çalışmalarına devam eden BAK ekibi, kasım ayı içerisinde AFAD akreditasyon sınavına girerek resmi yeterliliğini almayı hedefliyor.

 

