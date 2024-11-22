Bodrum Belediyesi atölyelerinden tasarruflu çalışmalar

Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki hizmet binaları ve sosyal donatı alanlarında kullanılan mobilyaların üretimini ve bakımını atölyelerinde gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki hizmet binaları, sosyal donatı alanlarında kullanılan mobilyaların üretim, bakım ve onarımını atölyelerinde yapıyor. Ayrıca eğitim kurumları ve muhtarlıklar başta olmak üzere çeşitli kurumlarda kullanılan mobilyaların üretim, tamir ve bakım işlemlerini de talepler doğrultusunda atölyelerinde yaparak kurum ve kuruluşlara destek oluyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren marangozhane, demirhane ve boyahane atölyelerinde ofis masası, sehpa, dilsiz uşak, portmanto, ahşap askılık, etajer, arşiv dolabı, kapı ve pencere üretimi yapılıyor. Okul sırası ve masa tamiri de yapan atölye ekipleri; panolar, çeşitli boyutlardaki dolaplar ve pergola üretim ve montajı da gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi atölyelerinin kent geneline önemli ölçüde hizmet verdiğini ifade ederek, “Kendi bünyemizdeki çeşitli alanlarda kullandığımız mobilyaların üretimini üstlenmenin yanında kurum ve kuruluşların ihtiyaçları olduğunda da yanlarında oluyoruz. Bu uygulamayla hem tasarruf sağlıyor hem de emekçi kardeşlerimizin, ustalarımızın ellerinden çıkan ürünleri kullanarak konforlu bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Başka bir taraftan da günümüzün en önemli ve maharet gerektiren mesleklerinden olan marangozluğun da sürekliliğini sağlıyor, el emeğinin önemini de anlatmış oluyoruz. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde atölyelerimizde çalışan tüm ustalarımıza emekleri için teşekkür ediyorum.” dedi.