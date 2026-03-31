Bodrum Belediyesi BAK Ekibine AFAD Akreditasyon Arması

AFAD Akreditasyon Sistemi arma teslim töreni, Bodrum Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü’nün katılımıyla Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAK) ekibi, uzun süredir yürüttüğü hazırlık ve eğitim çalışmalarının sonucunda AFAD akreditasyon armalarını teslim aldı. BAK ekibinin elde ettiği bu başarı, Bodrum Belediyesi’nin afetlere hazırlık konusuna verdiğini önemin göstergesi oldu.

Bodrum Belediyesi BAK, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Muğla Temsilciliği, Fethiye MAGAME, MEB AKUB ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin katıldığı arma töreninde farklı kurumların bir araya gelmesi, afetlere müdahalede koordinasyon ve iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

AFAD eğitmenleri tarafından verilen teorik ve pratik eğitimlerin ardından gerçekleştirilen 1. Seviye Arama Kurtarma Akreditasyon Sınavı’nı başarıyla tamamlayan ekipler, AFAD akreditasyon armalarını 3 yıl boyunca taşımaya hak kazandı. Bu süre zarfında ekipler, afet ve acil durumlarda aktif görev alarak profesyonel müdahale kapasitesini sahada sürdürecek. Süre sonunda ekipler, yeniden akreditasyon yenileme sınavına girerek yetkinliklerini güncelleyecek.

Bodrum Belediyesi BAK ekibi, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirecek çalışmalarına ara vermeden devam edecek.