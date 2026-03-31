  Bodrum Belediyesi BAK Ekibine AFAD Akreditasyon Arması

AFAD Akreditasyon Sistemi arma teslim töreni, Bodrum Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü’nün katılımıyla Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAK) ekibi, uzun süredir yürüttüğü hazırlık ve eğitim çalışmalarının sonucunda AFAD akreditasyon armalarını teslim aldı. BAK ekibinin elde ettiği bu başarı, Bodrum Belediyesi’nin afetlere hazırlık konusuna verdiğini önemin göstergesi oldu.

Bodrum Belediyesi BAK, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Muğla Temsilciliği, Fethiye MAGAME, MEB AKUB ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin katıldığı arma töreninde farklı kurumların bir araya gelmesi, afetlere müdahalede koordinasyon ve iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

AFAD eğitmenleri tarafından verilen teorik ve pratik eğitimlerin ardından gerçekleştirilen 1. Seviye Arama Kurtarma Akreditasyon Sınavı’nı başarıyla tamamlayan ekipler, AFAD akreditasyon armalarını 3 yıl boyunca taşımaya hak kazandı. Bu süre zarfında ekipler, afet ve acil durumlarda aktif görev alarak profesyonel müdahale kapasitesini sahada sürdürecek. Süre sonunda ekipler, yeniden akreditasyon yenileme sınavına girerek yetkinliklerini güncelleyecek.

Bodrum Belediyesi BAK ekibi, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirecek çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

Bu Haberleri Kaçırma...

İkiz çocuk annesi güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: ''Anne olmayı düşünmemiştim''
İkiz çocuk annesi güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: ''Anne olmayı düşünmemiştim''
Öğretmen ve öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı; çok sayıda yaralı var!
Öğretmen ve öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı; çok sayıda yaralı var!
Sahnelerin ünlü ismi yüz gerdirme ameliyatı sonrasında 40 yaş gençleşti
Sahnelerin ünlü ismi yüz gerdirme ameliyatı sonrasında 40 yaş gençleşti
Güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat masasına yatıyor... Sağlık durumunu gözyaşları içinde anlattı
Güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat masasına yatıyor... Sağlık durumunu gözyaşları içinde anlattı
Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş'ten kritik uyarı canlı yayında geldi
Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş'ten kritik uyarı canlı yayında geldi
Yol verme tartışmasında yolu kesip sürücüye saldırdılar!
Yol verme tartışmasında yolu kesip sürücüye saldırdılar!
Hava sıcaklıkları artıyor ama yağış bitmiyor... Sağanak yağış ve kar kapıda...
Hava sıcaklıkları artıyor ama yağış bitmiyor... Sağanak yağış ve kar kapıda...
Ekranların iddialı yeni dizisinde sürpriz ayrılık; 5'inci bölüm gelmeden ipler koptu!
Ekranların iddialı yeni dizisinde sürpriz ayrılık; 5'inci bölüm gelmeden ipler koptu!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da 9 saati bulacak elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var İstanbul'da 9 saati bulacak elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var Sektörün devleri Antalya’da buluşuyor: ExpoHunt 2026 İçin Geri Sayım Başladı! Sektörün devleri Antalya’da buluşuyor: ExpoHunt 2026 İçin Geri Sayım Başladı! Ekranların iddialı yeni dizisinde sürpriz ayrılık; 5'inci bölüm gelmeden ipler koptu! Ekranların iddialı yeni dizisinde sürpriz ayrılık; 5'inci bölüm gelmeden ipler koptu! Güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat masasına yatıyor... Sağlık durumunu gözyaşları içinde anlattı Güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat masasına yatıyor... Sağlık durumunu gözyaşları içinde anlattı İktidara yakın medyada Mehmet Şimşek depremi; MASAK'tan dikkat çeken açıklama İktidara yakın medyada Mehmet Şimşek depremi; MASAK'tan dikkat çeken açıklama 17 yaşındaki çocuk aynı yaştaki akrabasını öldürüp intihar etti 17 yaşındaki çocuk aynı yaştaki akrabasını öldürüp intihar etti Boşanma aşamasındaki cani eşinin ailesinin evini basıp ölüm saçtı: 4 ölü var! Boşanma aşamasındaki cani eşinin ailesinin evini basıp ölüm saçtı: 4 ölü var! Kuraklık yüzünden yok olmaya yüz tutan barajdan, sağanak yağışlar sonrası güzel haber geldi Kuraklık yüzünden yok olmaya yüz tutan barajdan, sağanak yağışlar sonrası güzel haber geldi Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş'ten kritik uyarı canlı yayında geldi Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş'ten kritik uyarı canlı yayında geldi İkiz çocuk annesi güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: ''Anne olmayı düşünmemiştim'' İkiz çocuk annesi güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: ''Anne olmayı düşünmemiştim''
Sahnelerin ünlü ismi yüz gerdirme ameliyatı sonrasında 40 yaş gençleşti Sahnelerin ünlü ismi yüz gerdirme ameliyatı sonrasında 40 yaş gençleşti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı İBB davasında savcı 7 ismin tahliyesini istedi; İmamoğlu'nun şikayeti olay oldu! İBB davasında savcı 7 ismin tahliyesini istedi; İmamoğlu'nun şikayeti olay oldu! Trump paylaştı, dünya ayağa kalktı! Olay olan saldırı anı görüntüleri... Trump paylaştı, dünya ayağa kalktı! Olay olan saldırı anı görüntüleri... Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran kaza geçirdi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran kaza geçirdi Kesintisiz sağanak geri dönüyor: 5 gün boyunca durmayacak! Kesintisiz sağanak geri dönüyor: 5 gün boyunca durmayacak! CHP lideri Özel'den gece yarısı dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu hamlesi CHP lideri Özel'den gece yarısı dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu hamlesi Öğretmen ve öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı; çok sayıda yaralı var! Öğretmen ve öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı; çok sayıda yaralı var! Hava sıcaklıkları artıyor ama yağış bitmiyor... Sağanak yağış ve kar kapıda... Hava sıcaklıkları artıyor ama yağış bitmiyor... Sağanak yağış ve kar kapıda... Akaryakıtta yeni zamla kabus gerçek oluyor: 80 TL'lik dev baraj resmen aşılacak! Akaryakıtta yeni zamla kabus gerçek oluyor: 80 TL'lik dev baraj resmen aşılacak!