Bodrum Belediyesi Başkanı Aras Turgutreis'te Halkla Buluştu

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen halk toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, MUSKİ İçme Suyu 1.Bölge Şube Müdürü Oğuz Kağan Bardakçı, ADM Elektrik yetkilileri, mahalle muhtarları ve Turgutreis ile Bahçelievler mahallelerinden çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sorunların ivedilikle çözülmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Toplantıda vatandaşlara tek tek mikrofon uzatan talep ve şikayetleri dinleyerek ortak çözüm için karşılıklı istişarede bulunan Başkan Aras, bölgede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

“Turgutreis bölgesindeki altyapı çalışmaları devam ediyor”

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Aras, “Sinek, koku, yol problemleri, deniz kirliliği. Bunların hepsi atık sulardan kaynaklanıyor. Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi, Bodrum’un en büyük atık su tesisi olmasının yanında, 37 bin metreküp alanıyla hitap ettiği nüfus büyük oranda artacak. Tesisin bitimiyle birlikte Bodrum’un altyapısı da güçlendirilmiş olacak. Projeyle, doğal su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilecek ve denizlerin korunması sağlanacak. Deniz deşarjı, denizlerdeki canlı ekosistemi ve çeşitliliğinde de oldukça olumlu etkiler yaratacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu mahallelerimizde yapılan kanalizasyon hattı Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi’ne bağlanacak. Böylece bu bölgelerdeki atık su sorunu ortadan kalkmış olacak. Büyükşehir iki yıldır bu çalışmaları büyük bir çabayla sürdürüyor. Amacımız ve çabamız bu çalışmaların bir an önce bitmesi yönünde. Alt yapı çalışmalarında herhangi bir ihmal söz konusu değil. İlgili firmanın yetemediği yerlerde, sıkıntı varsa belediye olarak müdahale ediyoruz. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı yerlerde de Bodrum Belediyesi olarak zaman kaybetmeden üst yapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

“Asfalt çalışmaları için altyapının bitmesini bekliyoruz”

Altyapı çalışmalarının devam ettiği yerlerde yollarda yaşanan olumsuzluklarla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Aras, “Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte o bölgeler asfaltlanacak. Bunun hazırlığı 2023 yılı mart ayı için yapılıyor. Şu anda yamalarla ve geçici çözümlerle toparlanmaya çalışılıyor. Bu çalışmalar yapılırken oraya sıfır asfalt yapıp teslim etmek uygun değil. Biz, büyükşehir belediyemiz ile birlikte bu işlere el atmasaydık altyapı çalışmalarını boş verip sadece asfaltları yapsaydık pırıl pırıl yolları olan bir kent olurdu burası. Ancak aynı zamanda kanalizasyon hattı olmayan, deniz kirliliğiyle boğuşan, vidanjör ile kanalizasyon atığı çektirilmeye devam eden bir kent olurdu. Biz bunu yapamayız. Önümüzdeki dönem seçilmesek de bu önemli değil yeter ki Bodrum’un altyapı sorunları, elektrik enerjisi sıkıntıları, su sıkıntıları çözülsün.” dedi.

“Atık toplama günlerine riayet edilmeli”

Evsel atık harici atıkların toplanma günlerinin her mahallede haftada bir olduğunu ve vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini söyleyen Aras, “Evsel atıklar her gün düzenli olarak ekiplerimiz tarafından toplanıyor. Ancak diğer atıklar, toplama gününe dikkat edilmeden bırakılırsa orada uzun süre kalarak kirlilik yaratıyor. Sonra sosyal medyada sanki evsel atıkmış gibi paylaşılıyor ve Bodrum’un imajına yakışmayacak şekilde gündem oluyor. Bir tadilatınız, bir moloz atığınız varsa belediyeye haber vermeniz durumunda o atığınızı alıyoruz. Bahçe, mobilya vb. atıklarınız varsa da atık toplama günlerine riayet edilmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Turgutreis’te Meydan Projesi ihale aşamasında

Turgutreis Atatürk Meydanı ile ilgili projenin ihale aşamasında olduğunu söyleyen Aras, “Yazın ihalesi yapılacak ve sezon sonu çalışmasına başlamayı planlıyoruz. Burada spor alanları, kaykay tesisleri, çocuk parkı gibi alanlar oluşturulacak. Çevre binalar restore edilerek yeni bir görünüme kavuşturulacak ve oradaki fonksiyonlar yeniden planlanacak. Bu alan konserlerin ve etkinliklerin yapıldığı komple bir yaşam alanı haline gelecek ve yeni bir görünüme kavuşacak.” dedi.

Başkan Aras, Turgutreis ve çevre mahallelerde yaşayanların birebir sorunlarını ve isteklerini anlatabilecekleri çözüm masaları oluşturmayı planladıklarını söyledi. Bodrum’u kentleştirmeden kasaba havasını koruyarak ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini ifade eden Aras, “Bodrum’un hem havasını koruyalım hem asgari ihtiyaçlarını karşılayalım” diye konuştu.

Programa katılan birçok vatandaş, halkın arasına giren ve şikayetleri, talepleri ilk ağızdan dinleyen Başkan Aras’a teşekkür etti. Toplantı sonrası çevreyi gezip esnafı ziyaret eden Başkan Aras, çocuklarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Halk buluşmaları yarımadadaki diğer mahallelerde devam edecek.