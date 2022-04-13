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Bodrum Belediyesi çevreyi kirletenlere acımadı

Bodrum Belediyesi çevreyi kirletenlere acımadı

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde bahçe atıkları, hafriyat, moloz, evsel atık, geri dönüşüm atıklarıyla çevreyi kirletenlere ve hatalı konteyner kullanımı ile kaçak hurdacılık faaliyetleri yaparak ilgili yasalara uymayanlara yılbaşından bu yana 600 bin lira para cezası uyguladı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kamusal alanlara gelişi güzel bahçe budama atıklarını, evsel atıkları konteynır kenarına veya belediyenin göstermiş olduğu alan dışına poşetlenmeden atan, geri dönüşüm değeri olan atıklarla doğayı ve sokakları kirleten, izinsiz hafriyat çalışması ile moloz dökümü yapan ve belgesiz kaçak hurdacılık faaliyetlerinde bulunan 73 kişi ve işletmeye, yılbaşından bu yana Kabahatler Kanununun ilgili maddesi kapsamında toplam 600 bin 249 lira idari para cezası uyguladı.

Vatandaşın ihbarı da önemli

Devriye görevlilerinin yanı sıra vatandaş tarafından yapılan ihbarları da değerlendiren Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Koruma ve Denetim Birimi ekipleri, bahçe atığı toplama günleri dışında farklı günlerde ve gelişi güzel bahçe atıklarını çöp konteynırlarının içine, yanına ve sokağa atanları yerinde tespit etti. Yapılan denetimler sonucunda Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde kişi veya işletmeler hakkında cezai işlem uygulandı.

Belediyenin sitesinde atık toplama ve ayrıştırma günleri duyuruluyor

Atık toplama ve ayrıştırma günlerini resmî web sitesinden ilan eden Bodrum Belediyesi, ayrıca geçtiğimiz yıl başlattığı “Dönüşüm Muhteşem Olacak” sloganı ile yürütülen temizlik hareketi kapsamında, her mahalle için haftanın bir günü geri dönüşüm atıkları toplanıyor.

Eski ev eşyaları, bahçe atıkları, plastik, metal, cam ve kâğıt atıklarının hangi mahalleden hangi gün toplanacağına dair Bodrum Belediyesi’nin resmî web sitesi olan www.bodrum.bel.tr adresinde ilan edilen ve çöplerin bir gece öncesinden çıkarılması istenen günler şöyle; Pazartesi; Bodrum Merkez, İçmeler, Bardakçı, Akçaalan, Karabağ, Gölköy. Salı; Gümbet, Cevatşakir, Turgutreis, Bahçelievler, Türkbükü, Güvercinlik. Çarşamba; Torba, Kale konut, Gürece, Akyarlar, Gündoğan. Perşembe; Bitez, Kadıkalesi, Dereköy, İslamhaneleri, Yalıkavak, Geriş, Güvercinlik. Cuma; Ortakent, Yaka, Kargı, Yahşi, Gümüşlük, Koyunbaba, Dirmil. Cumartesi; Konacık, Gazderesi, Çırkan, Küdür, Tilkicik.

Kaçak hafriyat ve moloz dökümüne sıkı takip

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, inşaat sezonu ile birlikte kaçak hafriyat dökümü konusunda da mücadelesini sürdürüyor. Belediye ekipleri şikâyet üzerine veya yaptıkları rutin denetimlerde kaçak hafriyat döken kişi ve işletmelere, Kabahatler Kanununun 41/4 maddesince İnşaat atık ve artıklarının toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışında, gelişigüzel yerlere atan kişi ve işletmelere cezai işlem uyguluyor.

Bodrum Belediyesi, moloz ve hafriyat dökümü yapacak kişi veya işletmelerin belediyeden alacakları makbuz karşılığında ilçe dışında gösterilecek hafriyat döküm alanlarına döküm yapması gerektiğini ve 2022 Ocak-Mart ayları içerisinde bu kurallara uymayarak kaçak hafriyat döken 78 kişi ve işletme hakkında işlem uygulandığını belirtti.

Etiketler Bodrum Belediyesi
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