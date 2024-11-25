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Bodrum Belediyesi Çocuk Atölyeleri başladı

Bodrum Belediyesi Çocuk Atölyeleri başladı
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Bodrum Belediyesi Çocuk Atölyeleri, Umurça Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde başladı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından eğitimde fırsat eşitliği kapsamında çocukların kaliteli zaman geçirmeleri için Çocuk Atölyeleri düzenleniyor.

Umurça Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi’nde başlayan atölyelerin ilkine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülizar Gökçakır, belediye eğitmenleri ve 5-6 yaş arası çocuklar katıldı.

Kukla gösterisi ile başlayan atölyeler, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle devam etti. Katılımcı çocuklar; yaratıcı drama, sosyal beceri oyunları, motor becerilerini geliştirmek üzere kraft ve katlama etkinlikleriyle keyifli bir öğrenme deneyimi yaşarken yaratıcılıklarını geliştirme ve sosyal becerilerini pekiştirme fırsatı buldu.

Etkinliklerin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülizar Gökçakır tarafından çocuklara başarı sertifikaları teslim edildi.

Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, geleceğin teminatı olan çocukların hayatına dokunacak adımlar atmanın önemine değindiği açıklamasında Çocuk Atölyeleri ile ilgili şunları söyledi:

“Yerel yönetimler olarak sosyal belediyecilik anlayışımızla geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayatına dokunacak adımlar atıyor; onları eşit, özgür ve güzel bir geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz.  Eğitim alanında yapacağımız çalışmalarla eğitimde fırsat eşitliğini sürdürmek istiyoruz. Bodrum Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceğine ışık tutacak projelerle halkımıza hizmet etmek gayesindeyiz.”

Çocuk Atölyeleri belirli aralıklarla Umurça Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi’nde devam edecek.  Ön kayıt ve kontenjanlarla ilgili detaylı bilgi için 0 (537) 899 27 39 – 0 (507) 176 54 42 – 0 (539) 894 23 80 numaralı telefonlar aranabilir.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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