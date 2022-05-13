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Bodrum Belediyesi ekipleri ''beyaz kum'' serimine engel oldu

Bodrum Belediyesi ekipleri ''beyaz kum'' serimine engel oldu

Bodrum kıyılarında, sahillerin doğal görünümünü değiştirerek ekolojik dengeyi bozan beyaz kum serim işlemlerine belediye ekipleri müdahale ediyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Bürosu ekipleri bir taraftan sezon hazırlıklarını yapan turizm tesislerinde kıyı denetimlerini sürdürürken bir taraftan da vatandaşlardan gelen ihbarlara cevap veriyor.

Son olarak Gümbet Koyu’nda bir otelin sahiline beyaz kum serimi yaptığı ihbarını alan belediye ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde, 13 çuval içinde niteliği belirlenemeyen beyaz kum olduğu, serim için sahilde gerekli düzenlemelerin yapıldığı ancak sahile herhangi bir serim işlemi yapılmadığı tespit edildi. Belediye ekiplerinin incelemeleri sırasında ilgili firma ve otel işletmecilerinin herhangi bir izinlerinin bulunmadığı belirlendi.

Yerinde yapılan kontrollerde çuvallardaki beyaz kum ile ilgili olarak yapılan çalışmalar, tutanak altına alınarak idari yaptırım uygulandı. İncelemelerin ardından beyaz kum dolu çuvallar, belediye ekipleri kontrolünde iş makinesi yardımıyla getirildiği tıra geri yüklenerek bölgeden gönderildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Sahillerimizin doğal görünümünü bozan bu tür müdahalelere geçit vermeyeceğiz. Bölgemizde, ekiplerimiz ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü birimlerinin denetimleri aralıksız devam ediyor. Kıyılarımızın doğallığını bozacak müdahalelere bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yasal yaptırımlarla karşılık verilecektir.” dedi.  

 

Etiketler Bodrum Belediyesi
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