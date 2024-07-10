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Bodrum Belediyesi ekipleri, çevreyi kirletenlere ceza yağdırdı

Bodrum Belediyesi ekipleri, çevreyi kirletenlere ceza yağdırdı
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Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, doğanın ve çevrenin kirletilmesine yönelik ihbarları değerlendiriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, doğa ve çevre temizliği kapsamında Çarşı, Eskiçeşme, Cumhuriyet, Çırkan, Konacık, Akyarlar, Yalıkavak mahallerinden vatandaşlar tarafından iletilen ihbarları değerlendirdi. Ekipler, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde son iki ayda 13 işletmeye toplam 261.612 Lira para cezası kesti.

Çevre Denetim ekipleri, duyarlı vatandaşlardan gelen son ihbara istinaden Konacık Mahallesine gitti. Atıkları yol kenarına atan ilgili firmayı tespit eden ekipler, firmaya 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası keserken attığı atıkları da geri toplattı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çevrenin ve doğanın temiz kalması ve gelecek nesillere güzel bir dünya bırakılması için vatandaşların da duyarlılığını beklediklerini ifade ederek, “Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarlarıyla bölgelerde çalışmalar yürüten ekiplerimiz, çevre kirliliğine sebep olan ilgili kişilere kanunlar kapsamında işlemler uyguluyor. Belediye ekiplerimiz, ellerinden geldiği kadar çevre temizliğini sağlamaya çalışsa da kentimize yakışır bir doğa ve çevre için öncelikle vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını ve çevreyi kirletmemeye özen göstermesini bekliyoruz. Çünkü gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek ancak çevre kirliliğine sebep olacak davranışlardan vazgeçmekle olacaktır” diye konuştu.

Doğayı ve çevreyi kirletenlere yönelik ihbarlar, 444 00 48 Çağrı Merkezine ve WhatsApp hattına yapılabilir.  

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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