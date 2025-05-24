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Bodrum Belediyesi ekipleri gece gündüz sahada

Bodrum Belediyesi ekipleri gece gündüz sahada
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Bodrum Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde temizlik, budama ve çevre düzenleme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Cenaze Hizmetleri Birimi’nden oluşturulan saha ekipleri, hem kent estetiği hem de çevre sağlığı bakımından yarımadanın dört bir yanında koordineli şekilde çalışmalara devam ediyor.

Çalışmalar Gün Doğmadan Başladı

Ot biçme, budama ve temizlik çalışmaları Bodrum merkezden Karaova’ya, Yalıkavak’tan Turgutreis’e kadar 56 mahallede koordineli olarak yürütülüyor. En son Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı ve Gaz Deresi Caddesi'nde saat 04.30’da başlatılan çalışmalarda 85 personel görev aldı.

Vatandaşların ve misafirlerin bayramı temiz ve düzenli bir ortamda karşılamasını amaçladıklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Kurban Bayramı’nı karşılamaya hazırlanırken ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada görevlerini büyük bir titizlikle yapıyor. Bu çalışmalar yalnızca bayram öncesine özel değil, yıl boyunca sürecek sürdürülebilir bir çevre yönetimi anlayışıyla hareket ediyoruz. Bodrum’u hep birlikte daha yaşanabilir, daha yeşil ve estetik bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Emekleri için tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”dedi.

 

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Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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