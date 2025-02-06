Bodrum Belediyesi ekipleri olumsuzluklara karşı nöbette

Bodrum Belediyesi, meteorolojik değerlendirmeler sonrası Bodrum’da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

Bodrum’da 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren bölge genelinde etkili olan fırtına nedeniyle Bodrum Belediyesi ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve yaşanan olumsuzluklara ivedilikle müdahale edebilmesi için devriye ve nöbet sistemi uyguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından nöbet tutan ekipler, devriye görevi gerçekleştiren zabıta ekipleri ile vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendirerek olumsuzlukları giderdi.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından devrilen ağaç ve kırılan ağaç dalları ile ilgili de çalışma yapıldı.