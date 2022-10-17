Bodrum Belediyesi ekipleri yağmur hatlarında

Bodrum Belediyesi, yaklaşan kış sezonu öncesi yağmur hatlarında ve dere yataklarında temizlik çalışmaları yapıyor. Dere yataklarındaki evsel atıklar ve mazgallarda tıkanıklığa neden olabilecek atıklar, belediye ekiplerince temizleniyor.

BELEDİYE EKİPLERİ YAĞMUR HATLARINDA

MAZGALLAR VE DERE YATAKLARI TEMİZLENİYOR

Bodrum Belediyesi, yaklaşan kış sezonu öncesi yağmur hatlarında ve dere yataklarında temizlik çalışmaları yapıyor. Dere yataklarındaki evsel atıklar ve mazgallarda tıkanıklığa neden olabilecek atıklar, belediye ekiplerince temizleniyor.

Yağmur sularının birikerek su taşkınlarına neden olmasını engellemek için her yıl gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belli bir plan doğrultusunda mazgallar ve dere yataklarının temizliğini yapıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir taraftan mazgal hatlarında temizlik yaparken diğer taraftan da ihtiyaç olan bölgelerde yağmur suyu drenaj hattı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Ortakent Hortma Caddesi’nde su taşkınlarıyla mücadele amaçlı yapılan yağmur suyu drenaj hattı döşeme çalışmaları tamamlandı. Dirmil, Gündoğan, Yalıkavak, Karaova mahallelerinde devam eden çalışmaların da kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz senelerde yağmur suyu hatlarının yenilenip genişletildiği Bodrum merkez mahallelerinde ve diğer mahallelerdeki çalışmalar doğrultusunda kanal temizleme aracı ile yapılan mazgal temizliği çalışmaları tüm yarımada genelinde tamamlanacak.

Vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalar esnasında kısa süreli kapanan cadde ve sokaklar, belediye web sitesinden yayınlanıyor.

Dere Yataklarında Temizlik

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Daire Başkanlığı ile iş birliği içinde Bodrum’da dere yataklarında temizlik yapıyor. Aynı zamanda cadde ve ara sokaklardaki mazgal temizleme çalışmalarını da aralıksız yürüten ekipler, ilçe genelinde belirlenen dere yataklarındaki evsel atıkları temizliyor. Yağış anlarında su akışını engelleyecek birçok evsel atık, ekipler tarafından planlı bir şekilde kaldırılıyor.