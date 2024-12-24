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Bodrum Belediyesi ekipleri yağmur mesaisinde

Bodrum Belediyesi ekipleri yağmur mesaisinde
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Bodrum Belediyesi, sabah saatlerinden itibaren ilçe genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle oluşabilecek taşkın ve su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sağanak yağışların olumsuz etkilerini en aza indirmek adına gece gündüz demeden çalışan belediye ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarına özveri ile devam ediyor.

Tüm uyarılara rağmen dere yataklarına park eden, moloz ve evsel atık bırakan vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından bilgilendiriliyor. Özellikle riskli bölgelere yerleştirilen uyarı tabelalarına rağmen bu alanlara araç park eden ve atık bırakanlara yönelik uyarılar sıklaştırılıyor. Son olarak riskli bölgeler arasında yer alan Bitez Mahallesi Söğütlü Deresi güzergâhındaki tüm sokaklara Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından uyarı tabelaları yerleştirildi.

Ekipler Teyakkuz Halinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından teyakkuza geçen Afet İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ile Destek Hizmetleri müdürlükleri koordineli bir şekilde çalışarak taşkın ve su baskınlarının önlenmesi için yoğun çaba harcadı. Söğütlü Deresi'nde mahsur kalan iki araç, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde etkisini sürdürecek olan yağışlara karşı teyakkuz halinde kalmaya devam edecek.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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