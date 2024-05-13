Bodrum Belediyesi ekiplerinden anlamlı ziyaret

Bodrum Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında ilçe genelinde dezavantajlı vatandaşları ziyaret ediyor.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olan Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri, Engelliler Haftası kapsamında 56 mahallede ziyaret gerçekleştiriyor.

Ekipler, ziyaret ettikleri vatandaşların talep ve şikayetlerini alarak Halikarnas Bülten dağıtımı yapıyor. 126 dezavantajlı vatandaşı ziyaret eden ekipler, aldıkları 84 talep ve şikâyeti ilgili kurumlara iletti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Bodrum Belediyesi olarak dezavantajlı bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara eşit fırsatlar sunmak için çalışıyoruz. Eşit ve sevgi dolu yarınlar için engelleri birlikte aşmaya devam edeceğiz.” dedi.