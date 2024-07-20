Bodrum Belediyesi ekiplerinden Kıbrıs gazilerine ziyaret

Bodrum Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu ekipleri Bodrum’da yaşayan 72 Kıbrıs gazisini ziyaret etti.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu ekipleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Bodrum’da ikamet eden 72 Kıbrıs gazisini evlerinde ziyaret etti.

16 Temmuz’da başlayan ziyaretlerde gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili anılarından bahsetti. Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren gaziler, gerçekleştirilen ziyaretler ve belediye hizmetlerinden dolayı Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’ye teşekkür etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü sebebiyle gerçekleştirilen ziyaretlerden memnun olduklarını belirterek, “Kıbrıs’taki tüm soydaşlarımıza uzun ömürler diliyorum. Gençlerimiz Türk askerinin kendilerinin birer sigortası olduğunu unutmasın. Tüm gazilerime 50. yıl münasebeti ile sağlık ve sıhhat diler, saygılarımı sunarım.” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Gazisi İbrahim Hürmeydan, Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu çalışmaları ile ilgili şunları söyledi:

“Belediyemizin gaziler ile ilgili yapmış olduğu işler bizleri son derece sevindiriyor. İyi ki böyle bir masa var. Bodrum Belediyesi’nin yakın ilgisi, olabilecek bazı problemler konusunda arkamızda bir kurumun olduğunu bilmemiz bizim için önemli. Başta belediye başkanlarımız olmak üzere bu masa ile ilgilenen herkese teşekkür ediyorum.”

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci,

“ ‘Biz aslında savaş için değil barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz’ diyerek barış ve özgürlük ruhunu bizlere aşılayan eski Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit’i, Necmettin Erbakan’ı, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, Fazıl Küçük'ü; özgürlük mücadelesinde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Adlarını tarihin sayfalarına yazdıran kahraman gazilerimize saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.