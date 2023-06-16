Bodrum Belediyesi Eyleme Geçirilebilir Gelecekler Yaratma projesinde

Yeni Avrupa Bauhaus Girişimi kapsamındaki CrAFt - Creating Actionable Future (Eyleme Geçirilebilir Gelecekler Yaratma) Şehirler Projesi’ne seçilen temsilciler, Bologna’da bir araya geldi.

Avrupa Komisyonu tarafından 2050 yılına kadar iklim-nötr olma hedefine ulaşma çabalarının bir parçası olarak konut, mimari, ulaşım, kentsel ve kırsal alanlarda sürdürülebilir bir yeşil dönüşüm için Ufuk Avrupa ve Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından koordine edilen CrAFt - Creating Actionable Future’a dahil olan 60 şehirden temsilciler, 23-25 Mayıs tarihleri arasında bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi olarak seçildiğimiz proje kapsamındaki “CrAFting Together” (Eyleme Geçirilebilir Gelecekleri Beraber Yaratmak) adlı etkinliğe İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri ile Bodrum Belediyesi Danışmanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR katıldı.

Etkinlik kapsamında, Konsorsiyum ortakları ve projeye dahil öğrenciler ile tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Örnek şehirler arasında yer alan Amsterdam, Prag ve Bologna’daki iyi uygulama örnekleri gösterilirken workshoplar düzenlendi. Etkinlikte ayrıca 60 referans şehrin deneyimleriyle oluşturulan Yeni Avrupa Bauhaus Girişiminin şehirlerde uygulanmasını yemek tarifleri benzetmesiyle anlatan CrAFt Cookbook rehberinin ilk baskısının lansmanı yapıldı.

Belediyenin Proje Ortağı Olduğu FrontAg Nexus Toplantıları Başladı

Bodrum Belediyesi’nin proje ortağı olduğu FrontAg Nexus Projesi başlangıç toplantısı, geçtiğimiz hafta İstanbul’da gerçekleştirildi.

Proje ortakları tarafından Akdeniz bölgesindeki iklim değişikliği, doğal kaynak kıtlığı ve gıda güvensizliği gibi acil zorluklar ile ilgili yol haritasının tartışıldığı toplantıya, Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri ile Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar katıldı.

Organizatörlüğünü Tanay Sıdkı Uyar'ın yaptığı toplantı, Proje Koordinatörü Gertrud Buchenrieder'in projeyi ve ortakları tanıtmasıyla başladı. Paylaşılan hedeflerin ve ortakların koordinasyonunun konuşulduğu ilk toplantı, tarımı yeniden şekillendirmeye yönelik bir taahhüdün başlangıcını oluşturdu.

Liderliğini Münih Üniversitesi’nin yaptığı ve Türkiye, İtalya, İsrail, Fas, Ürdün ve Tunus’un yer aldığı proje kapsamında toplantılara devam edilecek.