Bodrum Belediyesi fen işleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Bodrum’un her bölgesinde çalışmalarını yürüten Bodrum Fen işleri Müdürlüğü ekipleri asfalt serim ve yama işlemlerinin yanında yol bakım onarım, beton yol dökümü, bordür döşeme ve tamiratı, kaldırım ve parke tamiratı, koruge boru döşeme, mazgal imalatı, rotmiks yama, engelli rampa yapımı, mıcır serimi, parapet duvar yapımı, parke yol bakım ve yağmur suyu kanal temizliği gibi çalışmalar da gerçekleştiriyor.

Akyarlar ve Yalıkavak Mahallesinde Yapılan Çalışmalar

Ekipler en son Akyarlar Mahallesi Fener Caddesine 3 bin metrekare asfalt serimi ve 4270 sokakta parke kaplama işlemi yaptı. Akyarlar Sığıralacak Caddesine de asfalt serimi uygulanırken 4348 ve 4269 sokaklarına 6 bin metrekare parke kaplandı. Geriş Mahallesi 6045 sokak ile ve Yalıkavak Mahallesi Ali Efendi Sokakta yapılan çalışmalarda ise yaklaşık bin 400 metrekare parke yenileme işlemi uygulandı.

Yahşi ve Küçükbük’te Gerçekleştirilen Çalışmalar

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yahşi Mahallesi Şehit Polis Ercan Yangöz Caddesinde DSİ hattı patlaması sonucunda bozulan yola 80 ton asfalt serim çalışması yapılırken Yahşi Mahallesi Kargı Caddesinde 30 ton asfalt serim işlemi uygulandı. Küçükbük’te ise toprak yola bin 500 metre kare parke imalat kaplama çalışması yapıldı.

Asfalt Üretim Tesisi

Belediyenin, modern teknolojilerle donatılmış yeni asfalt üretim tesisi üretime devam ediyor. Bu tesis, saatte 100 ton asfalt üretim kapasitesine sahip olup, çevre dostu ve enerji tasarruflu özelliklerini de barındırıyor. Asfalt üretim tesisinin faaliyete geçmesiyle kentin yol altyapısının iyileştirilmesi ve bakım çalışmalarının hızlandırılması planlanıyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci şunları söyledi:

“Belediyemizin önemli birimlerinden biri olan Fen İşleri Müdürlüğümüzün değerli emekçileri ilçe genelinde çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdürüyor. Eşsiz şehrimizin her köşesini güzelleştirmek ve vatandaşlarımızın yüzünde oluşacak tebessümün bir parçası olmak adına taş üstüne taş koymaya, geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda belediyemizin her biriminde olduğu gibi Fen İşleri Müdürlüğümüzün çalışmaları da hız kesmeden devam edecek.”