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Bodrum Belediyesi, görüntü kirliliği oluşturan yazıları temizliyor

Bodrum Belediyesi, görüntü kirliliği oluşturan yazıları temizliyor
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Bodrum’da görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları ve çizimleri belediye ekiplerince temizleniyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kamuya açık alanlarda görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları ve çizimleri ile ilgili temizlik çalışması yapıyor. Bilinçsizce yazılan yazılar ve çizimler boyanarak duvarların temiz bir görünüme kavuşması sağlanıyor.

Bodrum’un simgesel renklerinin kullanıldığı çalışmada duvarlar beyaza, panolar ise maviye boyanıyor.

Vatandaşlar, mahalle ve sokaklarda görüntü kirliliğine yol açan duvar yazıları ve çizimleri ile ilgili olarak 444 00 48 numaralı Çağrı Merkezinden veya WhatsApp hattından bilgi verebilir, görüntü kirliliğine sebep olan şahısları fotoğraf veya videolarla destekleyerek ihbarda bulunabilir.  

Ekipler parklar, yol kenarları ve ara sokaklarda görüntü kirliliğine sebep olan yazıların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürecek.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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