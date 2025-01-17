Bodrum Belediyesi, Gümüşlük'te bölge tarihini anlattı

Bodrum Belediyesi tarafından Gümüşlük Mahallesinde bölge tarihi ile ilgili sunum gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından Gümüşlük Mahallesinde bölge tarihi sunumu düzenlendi. Gümüşlük Forum’da düzenlenen etkinliğe forum üyeleri ile bölge halkı yoğun katılım gösterdi.

Arkeolog Serap Topaloğlu tarafından yapılan sunumda, Bodrum’un erken tarihi ve bilinmeyen uygarlığı Leleg kentleri anlatıldı. Leleg kentlerinden biri olan Myndos Antik Kenti çalışmaları ve kentteki kalıntılar hakkında bilgilendirme yapıldı. Sunum sonunda Topaloğlu tarafından Bodrum Belediyesi Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Biriminin yapmış olduğu etkinlikler ile bölge tarihi ve kültürel mirasımızı tanıtmak için hazırlanan projelerden bahsedildi.

Katılımcılar, etkinlik için Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederken yaşadıkları yerin bilinmeyen tarihini öğrendikleri sunumların devam etmesi temennisinde bulundu.

Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından yapılan kültür söyleşileri ve gezileri devam edecek.