Bodrum Belediyesi Gündoğan Mahallesi Kadın Meclisi Kuruldu

“Bodrum’dan Türkiye’ye Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor” projesi kapsamında “Söz Benim!” sloganıyla mahalle kadın meclisleri kurulmaya devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Bodrum Belediyesi Serbay Ilıcak Spor ve Kültür Kompleksi’nde düzenlenen buluşmada, yerel yönetimde söz sahibi olmak ve kadın dayanışmasını güçlendirmek amacıyla Gündoğan Mahallesi Kadın Meclisi kuruldu.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bitez, Ortakent, Akçaalan, İslamhaneleri, Mumcular, Peksimet, Dereköy, Yakaköy/Türkmen, Akyarlar, Kumbahçe ve Dirmil Mahallesi Kadın Meclislerine son olarak Gündoğan Mahallesi Kadın Meclisi de eklendi. Böylece ilçe genelindeki kadın meclisi sayısı 12’ye, Muğla genelinde ise 38’e yükseldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Politikaları Birim Sorumlusu Umut Anıl Özdoğan, Bodrum Kadın Dayanışma Derneğinden Figan Erozan ve Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerinin öncülüğünde, yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada Gündoğan’dan kadınlar da yerini alarak güç birliği oluşturdu.

Kadın meclisinin ilk dönem faaliyetlerini yürütmek üzere Esin Mumcuoğlu, Sevda Kurt, Gülten Halıcı, Asuman Saltuk ve Neşe Özkaya sözcü olarak görev aldı.