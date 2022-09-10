Bodrum Belediyesi Halkının Yanında

Bodrum Belediyesi tarafından ilçede başlatılan “Saha Çözüm Hareketi” kapsamında vatandaşlara ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Saha Çözüm Hareketi ekibi; vatandaşlara belediyenin projelerini anlatmak, talep ve önerileri yerinde dinlemek ve sorunların hızlıca çözüme kavuşmasını sağlamak için son hızla çalışmalarına devam ediyor.

Mayıs ayından bu yana ziyaretler gerçekleştiren ekipler tarafından hanenin talep ve sorunları dinlenirken engelli ya da yaşlı bakımı ihtiyacı olan vatandaşlar hakkında veriler toplanıyor. Hane yaşayanlarının işi-işsizlik durumu, çocuk sayısı gibi veriler de toplanarak öncelikli ihtiyaçlar tespit ediliyor. Taleplerin çözüme kavuşturulması için raporlamalar, belediyenin ilgili birimlerine gönderiliyor. Ayrıca belediye dışındaki kurumların cadde ve sokaklarda başlattığı çalışmalar hakkında da vatandaşlardan alınan talepler yine ilgili kurumlara iletiliyor.

Şimdiye kadar Bitez, Turgutreis, Bahçelievler, Yahşi, Müsgebi, Gümüşlük, Koyunbaba, Akçaalan ve Karabağ mahallerinde ziyaretler gerçekleştiren ekipler, hanelerin yanında iş yerlerine de giderek talepleri alıyor.

Saha Çözüm Ekibi, 3 bin 78 haneyi ziyaret ederken 6 bin 714 kişi ile de görüştü. 353 kişiden talep başvurusu alan ekipler aracılığıyla taleplerin %82’si çözüme kavuşturuldu. Ayrıca 253 hanede bulunan dezavantajlı bireylerin özel ihtiyaçları da karşılandı.

Sahada çalışmaları yerinde inceleyen ve belirli periyotlarda halk buluşmaları ile vatandaşlarla bir araya gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyoruz. Saha Çözüm Hareketi Projesi kapsamında alanında uzman, genç ve dinamik ekibimizle tüm mahallelerimizde halkla bütünleşiyoruz.” şeklinde konuştu.

Halk plajlarında, sahillerdeki kafe ve restoranlarda da ziyaretlerine devam eden çözüm ekibi, çalışmalarına önümüzdeki günlerde ilçe mahallelerinde devam edecek.