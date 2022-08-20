Bodrum Belediyesi İle Başkent Üniversitesİ Protokol İmzaladı

Başkent Üniversitesi öncü model eğitim kuruluşu olduğunu bir kez daha gösterdi. CHP Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’nün girişimleriyle Başkent Üniversitesi ile Bodrum Belediyesi arasında, "Bodrum Gastronomi akademisi" kurulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Prof. Dr. Mehmet Haberal "Hepimizin birinci görevi bu ülkeye sahip çıkmak, yüceltip, yükselmesini sağlamaktır" dedi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, kurulacak akademi ile Bodrum yemek kültürünün tanıtılacağını belirterek, Başkent Üniversitesi'nin bu konuda üstlendiği öncü rolün altını çizdi. Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haldun Müderisoğlu da, "Başkent Üniversitesi'nin, Bodrum'a yapacağı katkının önemine" işaret etti.

İmzalar atıldı; CHP Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’nün girişimleriyle artık Başkent Üniversitesi, Türkiye'nin turizm cennetlerinden Bodrum'da da yer alacak.

Başkent Üniversitesi öncü model eğitim kuruluşu olduğunu yineledi. Üniversite ile Bodrum Belediyesi arasında, "Bodrum Gastronomi akademisi" kurulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Başkent Üniversitesi, mutfaktaki bilimsel çalışmalarını, Bodrum'a taşıyacak.

Böylece üniversite gurur günlerinden birini daha yaşadı...

Protokol imza töreni için Prof. Dr. Mehmet Haberal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu biraraya geldi.

Prof. Dr. Haberal, Başkent Üniversitesi ile Bodrum belediyesi arasındaki işbirliğinin gerekliliğini vurguladı.

Bir noktanın altını özellikle çizen Haberal; "ne mutlu ki ülkemiz var" dedi; asıl görevin ne olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Haberal'ın, Bodrum Belediyesi'ne bir çağrısı da oldu.

Bodrum belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşmasında, Başkent Üniversitesi'nin öncü rolüne işaret etti, işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve "CHP Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’ye de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Törende rektör yardımcıları ile Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de yer aldı. Konuşmaların ardından imza törenine geçildi.

Protokol imza töreninin ardından Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Seramik Sanat ve Uyguluma Merkezi'nde yapılan özel bir çalışmayı, konuğu Belediye Başkanı Aras'a sundu.

Prof. Dr. Haberal, Başkent Üniversitesi'nin ürünlerden oluşan bir sepet ve tekstil ürününü de konuğuna hediye etti.

Bodrum Belediye Başkanı Aras da, Prof. Dr. Mehmet Haberal'a, Bodrum'u anlatan bir eser ile Halikarnas Balıkçısı'nın hayatına ilişkin bir kitabı takdim etti.