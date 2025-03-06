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Bodrum Belediyesi ilk Kadın Yaşam Merkezini Çiftlik Mahallesinde açıyor

Bodrum Belediyesi ilk Kadın Yaşam Merkezini Çiftlik Mahallesinde açıyor
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi hizmete sunuluyor.

Çiftlik Mahalle Muhtarlığının üst katında yer alan Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Çiftlik Kadın Yaşam Merkezinin açılış töreni, 7 Mart 2025 Cuma günü saat 10.00’da düzenlenecek.

Kadınların güçlenmesi, dayanışmanın artması ve sosyal hayatta daha aktif rol alması için önemli olan merkezde kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal aktiviteler ile farkındalık amaçlı eğitici ve öğretici atölye çalışmalarının yapılması planlanıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi anlamlı bir gün arifesinde Çiftlik Kadın Yaşam Merkezini açacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bodrum’da yaşayan kadınların güçlenmesi ve sosyal hayatta varlığını göstermesi için çalışıyoruz. Bodrum’un diğer mahallelerinde de kadın yaşam merkezi açmayı planlıyoruz. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, herkesi açılış törenimize bekliyoruz.” dedi.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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