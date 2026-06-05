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Bodrum Belediyesi Kaçak Yapıya Geçit Vermiyor

Bodrum Belediyesi Kaçak Yapıya Geçit Vermiyor
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Bodrum Belediyesi, kaçak yapıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 2026 yılı başından bu yana 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında 36, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında ise 9 olmak üzere toplam 45 kaçak yapıda yıkım gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmaları belirlenen program doğrultusunda devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülen yıkım çalışmalarında son olarak Peksimet Mahallesi Kadıkalesi Mevkii’nde bulunan kaçak bir yapı ile Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan kaçak bir yapı ekipler tarafından yıkıldı.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıkım kararı bulunan Akyarlar Mahallesi’ndeki bir sitede de incelemelerde bulundu. Bölgedeki kaçak eklentilerin kaldırılmasına yönelik çalışma kapsamında, ev sahiplerinin söz konusu imalatları 10 gün içerisinde kaldıracaklarına ilişkin taahhütte bulunmaları üzerine yıkım işlemi ertelendi.

Yasal süreçleri tamamlanan ve yıkım kararı bulunan kaçak yapılarla ilgili çalışmaların belirlenen plan doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kaçak yapılaşmayla mücadelenin kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Bodrum’un doğal güzelliklerini, tarihi dokusunu ve yaşam kalitesini korumak adına kaçak yapılaşmaya karşı tavizsiz duruşumuzu sürdürüyoruz. Yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapılarla ilgili işlemleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Bodrum için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.” dedi.

Bodrum Belediyesi, kentin doğal, tarihi ve kültürel dokusunun korunması amacıyla kaçak yapılaşmaya karşı denetim ve yasal işlemlerini kararlılıkla sürdürürken, ilgili müdürlüklerin koordinasyonunda yürütülen çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini belirtti.

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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